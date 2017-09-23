Андрей ПЯТОВ: «Мы все очень переживаем и поддерживаем Срну»

Страж ворот донецкого «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал победу над кропивницкой «Зиркой» (4:2) в матче десятого тура украинской Премьер-лиги.
«Создали много моментов, могли победить с еще более крупным счетом. Да, пропустили из-за собственных ошибок два мяча, потеряли концентрацию в некоторых моментах. Но это футбол, главное – взяли три важных очка.
Готовимся к матчу Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Жаль, что в данный момент команде не может помочь наш капитан Дарио Срна. Мы все очень переживаем и поддерживаем его», – сказал Пятов.
Источник — ФК Шахтер
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