Александр ХАЦКЕВИЧ: «Кому этот футбол нужен? Для меня это не понятно»

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич:

— Сегодня получилась тяжелая, вязкая игра. Игра, как говориться, до гола. К сожалению, мы этот гол не забили. Имели несколько прекрасных моментов в первом и втором таймах, но не смогли их реализовать. У соперника также были моменты, но в них нас спас Максим Коваль.

По отношению и настрою вообще никаких проблем не было, мы хотели играть, но играть со зрителями. Мы не так много матчей сыграли у себя дома, но 20% поединков, если взять в общем, мы играем без зрителей. Кому этот футбол нужен? Для меня это не понятно. К сожалению, эта тенденция, как я знаю, продолжается. Тяжело выходить, когда пустой стадион, и нет поддержки наших болельщиков.

— Оцените сегодняшнюю игру Гонсалеса и Морозюка?

— Дерлис хорош, когда есть свободные зоны и пространство. Да, он сегодня очень много брал игру на себя и в некоторых моментах вообще не оправдано, когда мы его просили больше использовать подключения Пиварича. Он был нацелен на ворота, но эти удары были неподготовленными.

Что касается Морозюка, он отыграл достаточно надежно в защите, но он больше эффективен в атаке, чего сегодня не было. Не было его нацеленных передач в штрафную соперника.