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10-й тур
Динамо Киев
0:0
Верес
23.09.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Кому этот футбол нужен? Для меня это не понятно»

«Динамо» – «Верес» – 0:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера киевлян

  • 23.09.2017 22:32
  • 3357 просмотров
  • 10 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua, Александр Хацкевич
© fcdynamo.kiev.ua, Александр Хацкевич

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич:

— Сегодня получилась тяжелая, вязкая игра. Игра, как говориться, до гола. К сожалению, мы этот гол не забили. Имели несколько прекрасных моментов в первом и втором таймах, но не смогли их реализовать. У соперника также были моменты, но в них нас спас Максим Коваль.
 
По отношению и настрою вообще никаких проблем не было, мы хотели играть, но играть со зрителями. Мы не так много матчей сыграли у себя дома, но 20% поединков, если взять в общем, мы играем без зрителей. Кому этот футбол нужен? Для меня это не понятно. К сожалению, эта тенденция, как я знаю, продолжается. Тяжело выходить, когда пустой стадион, и нет поддержки наших болельщиков.
 
— Оцените сегодняшнюю игру Гонсалеса и Морозюка?
— Дерлис хорош, когда есть свободные зоны и пространство. Да, он сегодня очень много брал игру на себя и в некоторых моментах вообще не оправдано, когда мы его просили больше использовать подключения Пиварича. Он был нацелен на ворота, но эти удары были неподготовленными. 
 
Что касается Морозюка, он отыграл достаточно надежно в защите, но он больше эффективен в атаке, чего сегодня не было. Не было его нацеленных передач в штрафную соперника.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 23.09.2017 22:34
    -5
    Скажи это своим болельщикам!
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    ramos2010
      ramos2010, 23.09.2017 22:44
    -6
    Vadim Kuzmenko, 23.09.2017 22:34
    Скажи это своим болельщикам!
    ты слово "болельщикам" забил в кавычки взять
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    Stas0809
      Stas0809, 23.09.2017 22:44
    +6
    Такой футбол и нам не нужен
    P.s.Болельщик Динамо
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    basiak00
      basiak00, 23.09.2017 22:51
    +3
    Как мне показалось Дерлис Гонсалес вообще не играл, впрочем не в первый раз. Гармашу необходимо было дать сыграть, как раз это тот человек который креативным действиями мог вскрыть оборону Вереса. А вот Беседина нужно было выпустить со старта, а Мораеша всё-таки во втором тайме подтянуть как третьего нападающего и не на 89 минуте, а где то на 64-70 мин.
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    Dynamo_s_Dnepra
      Dynamo_s_Dnepra, 23.09.2017 23:02
    -3
    Vadim Kuzmenko, 23.09.2017 22:34
    Скажи это своим болельщикам!

    А почему шахтер не играет без зрителей за то,что их болельщики избивали стюардов в Одессе???
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    dinamoliga
      dinamoliga, 23.09.2017 23:03
    -4
    Dynamo_s_Dnepra, 23.09.2017 23:02
    Vadim Kuzmenko, 23.09.2017 22:34
    Скажи это своим болельщикам!

    А почему шахтер не играет без зрителей за то,что их болельщики избивали стюардов в Одессе???

    Шахтер наказывать низзя, его президент КДКшникам зарплату платит
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    doncan
    online
    doncan, 23.09.2017 23:10
    -1
    "Мы не так много матчей сыграли у себя дома, но 20% поединков, если взять в общем, мы играем без зрителей"
    ХА-ХА-ХА! Динамо 80% матчей чемпионата проводит в Киеве! Кто вам доктор, что нормальный зритель даже дома на вас не ходит?
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    Валерий Бирзул
    online
      Валерий Бирзул, 23.09.2017 23:14
    -1
    Я предлагаю Шахтер и Динамо отправить на год в Первую лигу. Там они подтянут первую лигу , а в Примьер лиге всё устаканится, уравновесится, И будит хепи - энд!
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    dimonlimonov
    online
      dimonlimonov, 23.09.2017 23:18
    +1
    Dynamo_s_Dnepra, 23.09.2017 23:02

    А почему шахтер не играет без зрителей за то,что их болельщики избивали стюардов в Одессе???
    По сравнению с шизоидами в белом, фанатская трибуна Шахтера вела себя как послушные дети.
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    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 23.09.2017 23:24
    0
    Сейчас в ЧУ фанаты Карпат единоличные лидеры.
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