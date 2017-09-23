Александр ХАЦКЕВИЧ: «Кому этот футбол нужен? Для меня это не понятно»

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич:
— Сегодня получилась тяжелая, вязкая игра. Игра, как говориться, до гола. К сожалению, мы этот гол не забили. Имели несколько прекрасных моментов в первом и втором таймах, но не смогли их реализовать. У соперника также были моменты, но в них нас спас Максим Коваль.
По отношению и настрою вообще никаких проблем не было, мы хотели играть, но играть со зрителями. Мы не так много матчей сыграли у себя дома, но 20% поединков, если взять в общем, мы играем без зрителей. Кому этот футбол нужен? Для меня это не понятно. К сожалению, эта тенденция, как я знаю, продолжается. Тяжело выходить, когда пустой стадион, и нет поддержки наших болельщиков.
— Оцените сегодняшнюю игру Гонсалеса и Морозюка?
— Дерлис хорош, когда есть свободные зоны и пространство. Да, он сегодня очень много брал игру на себя и в некоторых моментах вообще не оправдано, когда мы его просили больше использовать подключения Пиварича. Он был нацелен на ворота, но эти удары были неподготовленными.
— Дерлис хорош, когда есть свободные зоны и пространство. Да, он сегодня очень много брал игру на себя и в некоторых моментах вообще не оправдано, когда мы его просили больше использовать подключения Пиварича. Он был нацелен на ворота, но эти удары были неподготовленными.
Что касается Морозюка, он отыграл достаточно надежно в защите, но он больше эффективен в атаке, чего сегодня не было. Не было его нацеленных передач в штрафную соперника.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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P.s.Болельщик Динамо
А почему шахтер не играет без зрителей за то,что их болельщики избивали стюардов в Одессе???
Скажи это своим болельщикам!
А почему шахтер не играет без зрителей за то,что их болельщики избивали стюардов в Одессе???
Шахтер наказывать низзя, его президент КДКшникам зарплату платит
ХА-ХА-ХА! Динамо 80% матчей чемпионата проводит в Киеве! Кто вам доктор, что нормальный зритель даже дома на вас не ходит?
А почему шахтер не играет без зрителей за то,что их болельщики избивали стюардов в Одессе???
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