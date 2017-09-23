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СПАЛ дома уступил Наполи

Клуб из Неаполя одержал победу с минимальным преимуществом

  • 23.09.2017 21:36
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Getty Images. Лоренцо Инсинье
© Getty Images. Лоренцо Инсинье
СПАЛ – «Наполи» – 2:3
Голы: 1:0 – 13 Скьяттарелла, 1:1 – 14 Инсинье, 1:2 – 71 Кальехон, 2:2 – 78 Вивиани, 2:3 – 83 Гулям.
 
СПАЛ – Гомис, Саламон, Викари, Фелипе (Вяйсянен, 66), Скьяттарелла, Коста, Мора (Риццо, 81), Ладзари, Вивиани, Антенуччи, Боррьелло (Палоски, 86).
«Наполи» – Рейна, Максимович, Гулям, Хюсай, Кулибали, Диавара, Зелиньски (Милик, 70), Инсинье, Гамшик (Аллан, 61), Кальехон, Мертенс (Рог, 76).
 
Предупреждения: Инсинье (9), Саламон (39), Вивиани (53), Скьяттарелла (67).

Источник — Sport.ua

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