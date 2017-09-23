Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

В матче двух Боруссий сильнее оказалась команда из Дортмунда

Андрей Ярмоленко участия в игре не принял

  • 23.09.2017 21:20
  • 1921 просмотров
  • 3 комментария
Метки

«Боруссия Д» - «Боруссия М» - 6:1

Максимилиан Филипп, 28, Максимилиан Филипп, 38, Пьер-Эмерик Обамеянг, 45, Пьер-Эмерик Обамеянг, 51, Пьер-Эмерик Обамеянг, 63, Юлиан Вайгл, 78 - Ларс Штиндль, 65

«Боруссия Д»: Роман Бюрки, Лукаш Пищек (Дан-Аксель Загаду, 68), Йереми Толжан, Сократис Папастатопулос (Марк Бартра, 81), Омер Топрак, Марио Гётце, Махмуд Дауд, Кристиан Пулишич (Шинджи Кагава, 64), Юлиан Вайгл, Максимилиан Филипп, Пьер-Эмерик Обамеянг

«Боруссия М»: Тобиас Сиппель, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Оскар Вендт, Янник Вестергаард, Денис Закария, Кристоф Крамер (Йонас Хофманн, 75), Ларс Штиндль, Раффаэль Каэтано (Микаэль Куисанс, 60), Фабиан Джонсон (Патрик Херрманн, 71), Торган Азар

- Нико Эльведи, 58.

 

Автор — Макар Гнедаш, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Artur Sarhsyan
    Artur Sarhsyan, 23.09.2017 21:40
    +1
    Тренер Боруссии недавно говорил, что у Ярмоленко еще нет должной физухи. Видимо, его берегут на Реал.
    Ссылка
    wondy
    online
      wondy, 23.09.2017 21:46
    0
    не пойму,как они без Ярмоленко 6 забили
    Ссылка
    Ak228
    online
      Ak228, 23.09.2017 21:55
    -1
    По-моему без Ярмоленко ещё лучше получается
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.