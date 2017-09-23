В матче двух Боруссий сильнее оказалась команда из Дортмунда

«Боруссия Д» - «Боруссия М» - 6:1
Максимилиан Филипп, 28, Максимилиан Филипп, 38, Пьер-Эмерик Обамеянг, 45, Пьер-Эмерик Обамеянг, 51, Пьер-Эмерик Обамеянг, 63, Юлиан Вайгл, 78 - Ларс Штиндль, 65
«Боруссия Д»: Роман Бюрки, Лукаш Пищек (Дан-Аксель Загаду, 68), Йереми Толжан, Сократис Папастатопулос (Марк Бартра, 81), Омер Топрак, Марио Гётце, Махмуд Дауд, Кристиан Пулишич (Шинджи Кагава, 64), Юлиан Вайгл, Максимилиан Филипп, Пьер-Эмерик Обамеянг
«Боруссия М»: Тобиас Сиппель, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Оскар Вендт, Янник Вестергаард, Денис Закария, Кристоф Крамер (Йонас Хофманн, 75), Ларс Штиндль, Раффаэль Каэтано (Микаэль Куисанс, 60), Фабиан Джонсон (Патрик Херрманн, 71), Торган Азар
- Нико Эльведи, 58.
Автор — Макар Гнедаш, Sport.ua
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