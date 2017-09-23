Реал на выезде обыграл Алавес, Малага и Атлетик сыграли вничью

да не, "нас кинули" это более о Майдане

Ярмола, ты? круто ты меня опустил, респект и уважуха

По-моему без Ярмоленко ещё лучше получается

Очень полезно получить такой холодный душ перед игрой в ЛЕ. А то замастерились некоторые, "т...

А ещё поле шире и длиннее, ворота уже, трава не такая зеленая, ну и мяч не круглый. Да и Динамо н...

Вот что такое - тренер - бывший вратарь. Вся команда отлично знает, что и как делать в обороне! Н...

Верес, за два года со второй лиги в ЛЕ...

Пєтух ти чого з гей-клуба втік .