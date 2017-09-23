Реал на выезде обыграл Алавес, Малага и Атлетик сыграли вничью

«Алавес» – «Реал» Мадрид – 1:2
Голы: 0:1 – 10 Себальос, 1:1 – 40 Ману Гарсия, 1:2 – 43 Себальос.
«Алавес» – Пачеко, Вигарай (Руано, 46), Эли, Марипан, Дуарте, Ману Гарсия, Бурги (Педраса, 66), Медран, Торрес, Ибаи Гомес (Собрино, 81), Мунир.
«Реал» Мадрид – Навас, Варан, Карвахаль, Начо, Рамос, Каземиро, Иско (Майораль, 90), Васкес, Себальос (Льоренте, 72), Асенсио, Роналду.
Предупреждения: Вигарай (14), Карвахаль (32), Эли (45), Медран (61), Ману Гарсия (67), Торрес (87), Начо (88).
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«Малага» – «Атлетик» – 3:3
Голы: 0:1 – 4, пенальти Адурис, 1:1 – 35 Ролан, 1:2 – 51 Иньяки Уильямс, 1:3 – 70 Иньяки Уильямс, 2:3 – 81 Бесс, 3:3 – 84 Ролан.
«Малага» – Роберто, Бесс, Рикка (Аньор, 69), Росалес, Эрнандес, Ресио, Кузманович, Гонсалес, Мула (Хуанкар, 62), Ролан, Бастон (Ролон, 87).
«Атлетик» – Аррисабалага, Нуньес, Баленсиага, Иньиго Лекуэ, Лапорт, Кордоба (Сусаета, 70), Сан Хосе (Акече, 88), Иньяки Уильямс, Микель Весга, Муниаин, Адурис (Рауль Гарсия, 75).
Предупреждения: Эрнандес (3), Бастон (49), Рикка (51), Кузманович (52), Ресио (53), Лапорт (53), Росалес (60), Акече (89).
Удаление: Кузманович (52).
Источник — Sport.ua
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