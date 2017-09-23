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Реал на выезде обыграл Алавес, Малага и Атлетик сыграли вничью

Дубль Дани Себальоса принес победу королевскому клубу

  • 23.09.2017 21:17
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Getty Images
© Getty Images
«Алавес» – «Реал» Мадрид – 1:2
Голы: 0:1 – 10 Себальос, 1:1 – 40 Ману Гарсия, 1:2 – 43 Себальос.
 
«Алавес» – Пачеко, Вигарай (Руано, 46), Эли, Марипан, Дуарте, Ману Гарсия, Бурги (Педраса, 66), Медран, Торрес, Ибаи Гомес (Собрино, 81), Мунир.
«Реал» Мадрид Навас, Варан, Карвахаль, Начо, Рамос, Каземиро, Иско (Майораль, 90), Васкес, Себальос (Льоренте, 72), Асенсио, Роналду.
 
Предупреждения: Вигарай (14), Карвахаль (32), Эли (45), Медран (61), Ману Гарсия (67), Торрес (87), Начо (88).
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«Малага» – «Атлетик» – 3:3
Голы: 0:1 – 4, пенальти Адурис, 1:1 – 35 Ролан, 1:2 – 51 Иньяки Уильямс, 1:3 – 70 Иньяки Уильямс, 2:3 – 81 Бесс, 3:3 – 84 Ролан.
 
«Малага» – Роберто, Бесс, Рикка (Аньор, 69), Росалес, Эрнандес, Ресио, Кузманович, Гонсалес, Мула (Хуанкар, 62), Ролан, Бастон (Ролон, 87).
«Атлетик» – Аррисабалага, Нуньес, Баленсиага, Иньиго Лекуэ, Лапорт, Кордоба (Сусаета, 70), Сан Хосе (Акече, 88), Иньяки Уильямс, Микель Весга, Муниаин, Адурис (Рауль Гарсия, 75).
 
Предупреждения: Эрнандес (3), Бастон (49), Рикка (51), Кузманович (52), Ресио (53), Лапорт (53), Росалес (60), Акече (89).
Удаление: Кузманович (52).

 

Источник — Sport.ua

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