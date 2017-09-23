Новое дерби в Примере: Барселона увезла разгромную победу из Жироны

Вот только ты забыл,перед тем как проиграть 7-0 Баварии на выезде,в первой игре сыграли 0-0 с ним...

А куда делись фаны дынамо? Их как ветром сдуло

Что то сегодня мало Динамовских фанов, которые прошлиe выходное сидели на ветке Шахтера.Черномо...

Динамо закрывет в Чемптонате на своей половине поля любую команду, кроме Шахтера конечно. Какой ж...

Согласен, но команда с сильным сопротивлением становится сильнее, а если идет по накатанному встр...

Давно пора пересмотреть мнение о Динамо, как о супер клубе. Это было так давно, что многие уже ст...

Данное можна сказать в нынешнем ЧУ о всех матчах Динамо если оно играет не с Шахтером. В любом др...