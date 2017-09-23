Новое дерби в Примере: Барселона увезла разгромную победу из Жироны

В шестом туре испанской Примеры состоялось каталонское дерби. «Жирона» никогда прежде в рамках Примеры не противостояла «Барселоне».
Игра проходила в среднем темпе и можно сказать, что более опытные каталонцы одержали победу на классе. В первом тайме после удара Альбы мяч в собственные ворота срезал Адай Бенитес. После перерыва такая же участь постигла голкипера Горку Ираисоса, который после прострела Видаля отбил мяч в ворота.
Поставил точку в матче Луис Суарес, реализовавший выход один на один с голкипером.
Примера. 6-й тур.
«Жирона» - «Барселона» - 0:3 (0:1)
- Адай Бенитес, 17 (автогол), Горка Ираисос, 48 (автогол), Луис Суарес, 69
«Жирона»: Горка Ираисос, Бернардо Эспиноза, Адай Бенитес (Хоан Мохика, 69), Хонас Рамальо, Хуанпе, Алеш Гарсия, Дуглас Луис, Пере Понс, Порту, Пабло Маффео (Марлос Морено, 78), Майкл Олунга (Оларенваджу Кайоде, 60)
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Самюэль Юмтити, Хавьер Маскерано, Хорди Альба, Алейкс Видаль (Андре Гомеш, 81), Андрес Иниеста (Денис Суарес, 80), Иван Ракитич, Серхи Роберто, Хосе Паулиньо (Серхио Бускетс, 67), Лионель Месси, Луис Суарес
Пабло Маффео, 23. Адай Бенитес, 41. Оларенваджу Кайоде, 82.
Арбитр: Хосе Санчес Мартинес
Удары (в створ): 8 (2) - 10 (6)
Угловые: 9 - 3
Оффсайды: 1 - 8
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания)
ЖИРОНА - БАРСЕЛОНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Источник — Sport.ua
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