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Малиновский забил первый мяч за Генк в новом сезоне

24-летний украинец забил мяч на 44-й минуте встречи ударом со штрафного

  • 23.09.2017 20:40
  • 2109 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Руслан Малиновский
© Getty Images. Руслан Малиновский
Украинский хавбек «Генка» Руслан Малиновский отметился голом в матче восьмого тура чемпионата Бельгии против «Остенде». 
 
24-летний уроженец Житомира забил мяч на 44-й минуте встречи, открыв счет в матче шикарным ударом со штрафного.
 
 
Это первый гол Малиновского за «Генк» в семи играх сезона-2017/18. Отметим, что матч завершился вничью – 1:1.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    digital_summer
      digital_summer, 23.09.2017 20:48
    0
    Чем хоть матч закончился писать конечно не обязательно
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    Den96
    online
      Den96, 23.09.2017 20:51
    +1
    digital_summer, 23.09.2017 20:48
    Чем хоть матч закончился писать конечно не обязательно
    Матч только сейчас должен закончиться)
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    topexpertintheworld
    online
      topexpertintheworld, 23.09.2017 21:12
    +4
    Красава! Желаю такой же за сборную, против хорватов забить!
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