Малиновский забил первый мяч за Генк в новом сезоне

Украинский хавбек «Генка» Руслан Малиновский отметился голом в матче восьмого тура чемпионата Бельгии против «Остенде».
24-летний уроженец Житомира забил мяч на 44-й минуте встречи, открыв счет в матче шикарным ударом со штрафного.
Это первый гол Малиновского за «Генк» в семи играх сезона-2017/18. Отметим, что матч завершился вничью – 1:1.
Источник — Sport.ua
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