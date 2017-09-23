МЮ минимально обыграл Саутгемптон, Челси разгромил Сток Сити

Английская Премьер-лига. 6-й тур
«Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед» – 0:1
Гол: 0:1 – 20 Лукаку.
«Саутгемптон» – Форстер, Йосида, Бертран, Соареш (Уорд-Проуз, 83), Худт, Ромеу, Лемина, Дэвис (Габбьядини, 73), Тадич, Редмонд, Лонг (Остин, 83).
«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Джонс, Байи, Валенсия, Мата (Эррера, 62), Янг, Феллайни, Матич, Мхитарян (Смоллинг, 75), Рэшфорд (Блинд, 90), Лукаку.
Предупреждения: Лонг (37), Янг (43), Валенсия (69), Лукаку (82), Эррера (88).
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«Сток Сити» – «Челси» – 0:4
Голы: 0:1 – 2 Мората, 0:2 – 30 Педро, 0:3 – 77 Мората, 0:4 – 82 Мората.
«Сток Сити» – Батленд, Питерс, Мартинс Инди (Афеллай, 76), Джонсон, Аллен, Шакири, Флетчер, Собхи, Шупо-Мотинг, Хесе (Крауч, 61), Диуф.
«Челси» – Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Виллиан (Азар, 72), Канте, Педро (Фабрегас, 68), Бакайоко, Алонсо (Кэйхилл, 59), Мората.
Предупреждения: Шакири (49), Алонсо (51), Канте (57), Крауч (89).
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«Суонси» – «Уотфорд» – 1:2
Голы: 0:1 – 13 Грэй, 1:1 – 56 Абрахам, 1:2 – 90 Ришарлисон.
«Суонси» – Фабианьски, Фернандес, Моусон, Ольссон, ван дер Хорн (Абрахам, 46), Кэрролл, Фер, Клукас (Меса, 46), Нотон, Айю, Бони (Саншеш, 85).
«Уотфорд» – Гомес, Мариаппа, Холебас, Фемения, Кабаселе, Клеверли, Дукуре, Каррильо (Перейра, 74), Капу (Ваге, 46), Ришарлисон, Грэй (Дини, 86).
Предупреждения: Капу (34), Дукуре (45), Бони (82), Ришарлисон (90).
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«Бернли» – «Хаддерсфилд» – 0:0
«Бернли» – Поуп, Тарковски, Уорд, Лоутон, Ми, Корк, Дефур, Арфилд (Гудмундссон, 77), Хендрик (Барнс, 74), Брэйди, Вуд.
«Хаддерсфилд» – Лессль, Йоргенсен, Леве, Смит, Шиндлер, Сабири (ван Ла Парра, 63), Муй, Инс, Хогг (Биллинг, 80), Качунга (Хадерджонай, 89), Депуатр.
Предупреждения: Сабири (6), Корк (7), Арфилд (24), ван Ла Парра (71), Тарковски (90).
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«Эвертон» – «Борнмут» – 2:1
Голы: 0:1 – 49 Кинг, 1:1 – 77 Ньяссе, 2:1 – 82 Ньяссе.
«Эвертон» – Пикфорд, Холгейт, Бейнс, Мартина (Кенни, 76), Уильямс, Гуйе, Шнайдерлин, Классен (Дэвис, 55), Сигурдссон, Руни (Ньяссе, 55), Кэлверт-Льюин.
«Борнмут» – Бегович, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Аке (Муссе, 83), Гослинг, Серман, Станислас, Айб, Кинг (Кук, 79), Дефо (Афобе, 75).
Предупреждения: Шнайдерлин (15), Дэвис (56), Ньяссе (80), Станислас (90).
Источник — Sport.ua
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