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МЮ минимально обыграл Саутгемптон, Челси разгромил Сток Сити

«Эвертон» дома выиграл у «Борнмута», «Бернли» и «Хаддерсфилд» сыграли в сухую ничью

  • 23.09.2017 20:21
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Getty Images
© Getty Images
Английская Премьер-лига. 6-й тур
 
«Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед» – 0:1
Гол: 0:1 – 20 Лукаку.
 
«Саутгемптон» – Форстер, Йосида, Бертран, Соареш (Уорд-Проуз, 83), Худт, Ромеу, Лемина, Дэвис (Габбьядини, 73), Тадич, Редмонд, Лонг (Остин, 83).
«Манчестер Юнайтед» Де Хеа, Джонс, Байи, Валенсия, Мата (Эррера, 62), Янг, Феллайни, Матич, Мхитарян (Смоллинг, 75), Рэшфорд (Блинд, 90), Лукаку.
 
Предупреждения: Лонг (37), Янг (43), Валенсия (69), Лукаку (82), Эррера (88).
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«Сток Сити» – «Челси» – 0:4
Голы: 0:1 – 2 Мората, 0:2 – 30 Педро, 0:3 – 77 Мората, 0:4 – 82 Мората.
 
«Сток Сити» – Батленд, Питерс, Мартинс Инди (Афеллай, 76), Джонсон, Аллен, Шакири, Флетчер, Собхи, Шупо-Мотинг, Хесе (Крауч, 61), Диуф.
«Челси» Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Виллиан (Азар, 72), Канте, Педро (Фабрегас, 68), Бакайоко, Алонсо (Кэйхилл, 59), Мората.
 
Предупреждения: Шакири (49), Алонсо (51), Канте (57), Крауч (89).
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«Суонси» – «Уотфорд» – 1:2
Голы: 0:1 – 13 Грэй, 1:1 – 56 Абрахам, 1:2 – 90 Ришарлисон.
 
«Суонси» – Фабианьски, Фернандес, Моусон, Ольссон, ван дер Хорн (Абрахам, 46), Кэрролл, Фер, Клукас (Меса, 46), Нотон, Айю, Бони (Саншеш, 85).
«Уотфорд» Гомес, Мариаппа, Холебас, Фемения, Кабаселе, Клеверли, Дукуре, Каррильо (Перейра, 74), Капу (Ваге, 46), Ришарлисон, Грэй (Дини, 86).
 
Предупреждения: Капу (34), Дукуре (45), Бони (82), Ришарлисон (90).
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«Бернли» – «Хаддерсфилд» – 0:0
 
«Бернли» – Поуп, Тарковски, Уорд, Лоутон, Ми, Корк, Дефур, Арфилд (Гудмундссон, 77), Хендрик (Барнс, 74), Брэйди, Вуд.
«Хаддерсфилд» Лессль, Йоргенсен, Леве, Смит, Шиндлер, Сабири (ван Ла Парра, 63), Муй, Инс, Хогг (Биллинг, 80), Качунга (Хадерджонай, 89), Депуатр.
 
Предупреждения: Сабири (6), Корк (7), Арфилд (24), ван Ла Парра (71), Тарковски (90).
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«Эвертон» – «Борнмут» – 2:1
Голы: 0:1 – 49 Кинг, 1:1 – 77 Ньяссе, 2:1 – 82 Ньяссе.
 
«Эвертон» – Пикфорд, Холгейт, Бейнс, Мартина (Кенни, 76), Уильямс, Гуйе, Шнайдерлин, Классен (Дэвис, 55), Сигурдссон, Руни (Ньяссе, 55), Кэлверт-Льюин.
«Борнмут» Бегович, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Аке (Муссе, 83), Гослинг, Серман, Станислас, Айб, Кинг (Кук, 79), Дефо (Афобе, 75).
 
Предупреждения: Шнайдерлин (15), Дэвис (56), Ньяссе (80), Станислас (90).

 

Источник — Sport.ua

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