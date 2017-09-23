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Пеп ГВАРДИОЛА: Шахтер – это команда Топ-уровня

Главный тренер «Ман Сити» поделился мнением об украинском клубе

  • 23.09.2017 19:58
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Getty Images. Пеп Гвардиола
© Getty Images. Пеп Гвардиола
Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о донецком «Шахтере» – сопернике английского клуба по групповому этапу Лиги чемпионов. 
 
«Я очень хорошо знаю «Шахтер». У них есть четыре или пять бразильских футболистов. Они всегда покупают отличных игроков, у них есть необходимый опыт. «Шахтер» – это команда Топ-уровня. Нам нужно будет сделать огромный шаг в Лиге чемпионов. Надеемся, что во вторник мы покажем свою работу над ошибками», – сказал Гвардиола. 
 
Матч «Манчестер Сити» – «Шахтер» пройдет во вторник, 26 сентября. Начало встречи – в 21.45.

Источник — Twitter

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