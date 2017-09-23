Пеп ГВАРДИОЛА: Шахтер – это команда Топ-уровня

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о донецком «Шахтере» – сопернике английского клуба по групповому этапу Лиги чемпионов.
«Я очень хорошо знаю «Шахтер». У них есть четыре или пять бразильских футболистов. Они всегда покупают отличных игроков, у них есть необходимый опыт. «Шахтер» – это команда Топ-уровня. Нам нужно будет сделать огромный шаг в Лиге чемпионов. Надеемся, что во вторник мы покажем свою работу над ошибками», – сказал Гвардиола.
Матч «Манчестер Сити» – «Шахтер» пройдет во вторник, 26 сентября. Начало встречи – в 21.45.
Источник — Twitter
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