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КОВАЛЕНКО: «Очень рад, что провел 100 поединков за такой великий клуб»

Полузащитник «Шахтера» прокомментировал свой гол в матче против «Зирки»

  • 23.09.2017 19:45
  • 226 просмотров
  • 3 комментария
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shakhtar.com. Виктор Коваленко
© shakhtar.com. Виктор Коваленко
Хавбек донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко прокомментировал победу над «Зиркой» (4:2) в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги.
 
«Обе команды играли в открытый футбол. Честно, не ожидали, что «Зирка» в противостоянии с «Шахтером» будет действовать смело в атаке. Очень рад, что провел уже 100 поединков в составе такого великого клуба, еще и забил мяч. Давно не удавалось отличиться, эмоции сейчас просто переполняют. Теперь нас ждет сложный выезд в Манчестер. Нужно хорошо подготовиться и постараться заработать очки», – сказал Коваленко.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    digital_summer
    online
      digital_summer, 23.09.2017 19:59
    0
    Щас начнется.. Он теперь как магнит для икспертов типа "бревно, поставьте лучше этого"
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    romanchik83
    online
      romanchik83, 23.09.2017 20:01
    0
    Лучшие игры у Виктора впереди!!!Удачи ему и меньше обращать внимания на то,что вне поля происходит.
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    digital_summer
    online
      digital_summer, 23.09.2017 20:16
    0
    romanchik83, 23.09.2017 20:01
    Лучшие игры у Виктора впереди!!!Удачи ему и меньше обращать внимания на то,что вне поля происходит.
    +
    В 21 год уже не может быть плохих футболистов. До этого возраста они уже прошли всевозможные фильтры. Поэтому ему надо собраться и повышать свой уровень, если хочет остаться в сборной
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