КОВАЛЕНКО: «Очень рад, что провел 100 поединков за такой великий клуб»

Хавбек донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко прокомментировал победу над «Зиркой» (4:2) в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги.
«Обе команды играли в открытый футбол. Честно, не ожидали, что «Зирка» в противостоянии с «Шахтером» будет действовать смело в атаке. Очень рад, что провел уже 100 поединков в составе такого великого клуба, еще и забил мяч. Давно не удавалось отличиться, эмоции сейчас просто переполняют. Теперь нас ждет сложный выезд в Манчестер. Нужно хорошо подготовиться и постараться заработать очки», – сказал Коваленко.
Источник — ФК Шахтер
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В 21 год уже не может быть плохих футболистов. До этого возраста они уже прошли всевозможные фильтры. Поэтому ему надо собраться и повышать свой уровень, если хочет остаться в сборной
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