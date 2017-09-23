КОВАЛЕНКО: «Очень рад, что провел 100 поединков за такой великий клуб»

ФиЛИП ФРВ Андрюха вингер, в чому проявляється конкуренція???

Ярмола може й не заб*є, але має продемонструвати не гіршу гру, а то з Реалом в заявку можна й не ...

Как минимум ради удовольствия болел выпустит

Класна команда у дортмундців, півкоманди замінили в порівнянні з минулим матчем, а результат все ...

Філіп прямий конкурент ярмоли, тяжко буде

Да там уже всех можно выпускать в перерыве, жалко 3 замены

Ну сезон длинный, а Бавария сильная. Чтоб стать чемпионом сегодняшнего вечера мало

Бос поговрил с Ярмолой и походу Андрюха выйдет в перерыве!