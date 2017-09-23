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6-й тур
Ман Сити
5:0
Кристал Пэлас
23.09.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити — Кристал Пэлас — 5:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»

  • 23.09.2017 19:51
  • 283 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Манчестер Сити. «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»
© ФК Манчестер Сити. «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»

В поединке Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» разгромную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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Комментарии
    Miaso
      Miaso, 23.09.2017 20:01
    0
    5 последних матчей 22 забито 1 пропущенный ( ебать )!
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