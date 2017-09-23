Ярмоленко остался в запасе на матч против Боруссии Менхенгладбах

Украинский вингер дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко попал в заявку на матч 6-го тура Бундеслиги против гладбахской «Боруссии». 27-летний украинец остался в запасе. Начало встречи – в 19.30.
Напомним, в матче 5 тура Бундеслиги «Боруссия» разгромила «Гамбург», а Ярмоленко принял участие в двух забитых мячах своей команды.
BVB: Bürki, Götze, Toljan, Aubameyang, Dahoud, Philipp, Pulisic, Sokratis, Piszczek, Weigl, Toprak. #bvbbmg pic.twitter.com/vvlbt0ioru— Borussia Dortmund (@BVB) 23 сентября 2017 г.
Источник — Sport.ua
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На Реал берегут
Да не рано ли из него звезду, которую берегут, сделали? Месси чето не берегут, шпилит в каждом матче от звонка до звонка
На Реал берегут
Да не рано ли из него звезду, которую берегут, сделали? Месси чето не берегут, шпилит в каждом матче от звонка до звонка[/
В том то и дело что пока не может Ярмола а таком графике! А вот на Реал свеженький будет
На Реал берегут
Да не рано ли из него звезду, которую берегут, сделали? Месси чето не берегут, шпилит в каждом матче от звонка до звонка
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