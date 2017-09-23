Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ярмоленко остался в запасе на матч против Боруссии Менхенгладбах

27-летний украинский хавбек дортмундской «Боруссии» остался в запасе на матч шестого тура Бундеслиги

  • 23.09.2017 18:53
  • 4273 просмотров
  • 13 комментария
Метки
Getty Images. Андрей Ярмоленко
© Getty Images. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко попал в заявку на матч 6-го тура Бундеслиги против гладбахской «Боруссии». 27-летний украинец остался в запасе. Начало встречи – в 19.30.

Напомним, в матче 5 тура Бундеслиги «Боруссия» разгромила «Гамбург», а Ярмоленко принял участие в двух забитых мячах своей команды.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Petro Kolos
    online
    Petro Kolos, 23.09.2017 18:56
    +4
    На Реал берегут
    Ссылка
    digital_summer
    online
      digital_summer, 23.09.2017 18:57
    +8
    Petro Kolos, 23.09.2017 18:56
    На Реал берегут
    Да не рано ли из него звезду, которую берегут, сделали? Месси чето не берегут, шпилит в каждом матче от звонка до звонка
    Ссылка
    babovoz
      babovoz, 23.09.2017 18:59
    +11
    digital_summer, 23.09.2017 18:57
    Petro Kolos, 23.09.2017 18:56
    На Реал берегут

    Да не рано ли из него звезду, которую берегут, сделали? Месси чето не берегут, шпилит в каждом матче от звонка до звонка
    Не хватает его, видимо, пока, на все матчи
    Ссылка
    NEVALACHKA
    online
      NEVALACHKA, 23.09.2017 18:59
    +5
    Вийде на 2 тайм, коли всі будуть втомлені заб'є 2 голи!!!
    Ссылка
    digital_summer
    online
      digital_summer, 23.09.2017 19:02
    +5
    NEVALACHKA, 23.09.2017 18:59
    Вийде на 2 тайм, коли всі будуть втомлені заб'є 2 голи!!!
    Как Сольскьяер - палочка-выручалочка? Нет уж! Нам нужен полноценный игрок основы
    Ссылка
    Petro Kolos
    online
    Petro Kolos, 23.09.2017 19:02
    0
    [quote digital_summer, 23.09.2017 18:57]Petro Kolos, 23.09.2017 18:56
    На Реал берегут

    Да не рано ли из него звезду, которую берегут, сделали? Месси чето не берегут, шпилит в каждом матче от звонка до звонка[/
    В том то и дело что пока не может Ярмола а таком графике! А вот на Реал свеженький будет
    Ссылка
    Petro Kolos
    online
    Petro Kolos, 23.09.2017 19:03
    -4
    digital_summer, 23.09.2017 18:57
    Petro Kolos, 23.09.2017 18:56
    На Реал берегут

    Да не рано ли из него звезду, которую берегут, сделали? Месси чето не берегут, шпилит в каждом матче от звонка до звонка
    и Ярмоленко это не Месси
    Ссылка
    digital_summer
    online
      digital_summer, 23.09.2017 19:04
    +7
    Petro Kolos, 23.09.2017 19:03
    и Ярмоленко это не Месси
    А даже лучше
    Ссылка
    Ярик Ярославский
    online
      Ярик Ярославский, 23.09.2017 19:08
    +1
    Тренер говорил же, что Ярмолы пока нехватает на 90 минут + график по две игры каждую неделю - пока не привычно для него. Ответственная игра в ЛЧ, на которую клуб ставит больший приоритет, чем на внутренний чемпионат - потому что там цена вопроса выше, да и ротация в любом случае нужна, в упомянутой Барселона она тоже есть.
    Ссылка
    pitt_not_brad
      pitt_not_brad, 23.09.2017 19:15
    0
    Секретна зброя
    Ссылка
    Vadim Kuzmenko
    online
      Vadim Kuzmenko, 23.09.2017 19:26
    -1
    Пи#ор Бос! Зачем на лавку если игра идет!
    Ссылка
    okeyius
      okeyius, 23.09.2017 19:30
    +1
    Месси, когда без мяча, пешком по полю ходит, потому и играет в каждом матче от звонка до звонка. Ярмолу надо поберечь и это правильно
    Ссылка
    Zhez53
    online
    Zhez53, 23.09.2017 19:31
    0
    С Реалом Андрей сыграет полный матч
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.