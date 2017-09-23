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Рома дома обыграла Удинезе

Римляне на «Стадио Олимпико» выиграли у «черно-белых»

  • 23.09.2017 18:33
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Getty Images. Рома
© Getty Images. Рома
В 6-м туре серии А «Рома» победила «Удинезе» (3:1).
 
«Рома» – «Удинезе» – 3:1
Голы: 1:0 – 12 Джеко, 2:0 – 30 Эль-Шаарави, 3:0 – 45 Эль-Шаарави, 3:1 – 90 Ларсен.
 
«Рома» – Алиссон, Фасио, Манолас, Коларов (Морено, 74), Флоренци (Бруно Перес, 78), Наингголан, де Росси, Эль-Шаарави, Стротман, Перотти, Джеко (Дефрель, 71).
«Удинезе» Биссарри, Анджелла, Самир, Ларсен, Нюйтинк, де Пауль (Байич, 70), Бехрами, Барак (Фофана, 52), Янкто, Лопес, Лазанья (Пеццелла, 46).
 
Предупреждение: Лопес (42).

Источник — Sport.ua

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