Рома дома обыграла Удинезе

В 6-м туре серии А «Рома» победила «Удинезе» (3:1).
«Рома» – «Удинезе» – 3:1
Голы: 1:0 – 12 Джеко, 2:0 – 30 Эль-Шаарави, 3:0 – 45 Эль-Шаарави, 3:1 – 90 Ларсен.
«Рома» – Алиссон, Фасио, Манолас, Коларов (Морено, 74), Флоренци (Бруно Перес, 78), Наингголан, де Росси, Эль-Шаарави, Стротман, Перотти, Джеко (Дефрель, 71).
«Удинезе» – Биссарри, Анджелла, Самир, Ларсен, Нюйтинк, де Пауль (Байич, 70), Бехрами, Барак (Фофана, 52), Янкто, Лопес, Лазанья (Пеццелла, 46).
Предупреждение: Лопес (42).
Источник — Sport.ua
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