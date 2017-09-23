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Роман МОНАРЕВ: «Был план на матч: ввязать Шахтер в открытый футбол»

«Зирка» – «Шахтер» – 2:4. Послематчевая пресс-конференция главного тренера кропивничан

  • 23.09.2017 18:28
  • 156 просмотров
  • 3 комментария
Метки
shakhtar.com, Роман Монарев
© shakhtar.com, Роман Монарев

Главный тренер «Зирки» Роман Монарев:

– Хочу сказать спасибо болельщикам, которые в такую погоду пришли поддержать нас. До конца поединка было напряжение. Благодарен своим подопечным за то, что они подарили нам эти эмоции, игру и накал. Считаю, сегодня в исполнении двух команд был неплохой футбол. К сожалению, после забитого мяча мы провалили три минуты, поэтому ушли на перерыв при счете 1:3. Это не может радовать. При ничейном результате во втором тайме была бы совсем другая игра.

У нас был план на матч: ввязать «Шахтер» в открытый футбол без середины поля, дабы позиционные атаки соперника натыкались на этот замысел – центр проходить быстро. «Горняки» держали в уме встречу с «Манчестер Сити», что понятно. Они меньше всего хотели потратить много сил. Однако, думаю, мы заставили их подвигаться. Имели шансы при счете 2:3, была борьба. При удачном стечении обстоятельств могли забирать очки. Вижу у нас хороший атакующий потенциал. Считаю, сегодня мы его реализовали не полностью, хоть и забили два мяча.

Оборона? Здесь у нас объективные проблемы. Защитники Ковалев и Фатеев, которые наигрывались перед сезоном, травмированы. Это же касается Оганесяна. Качараба пропускал поединок по независящим от главного тренера причинам, хотя договоренности были другими – у меня есть вопросы по этому моменту. К сожалению, «Шахтер» запретил ему сегодня выходить. В обойме Сесе и молодой Маткобожик. Цюпа и Чичиков выступали не на своих позициях, а Драченко дисквалифицирован из-за перебора карточек. Потери огромные. И я благодарен ребятам за то, что мы с честью вышли из данной ситуации. Однако повторюсь: одно дело – каким-то образом радовать игрой, а другое – результатом. Теперь будем настраиваться на следующий матч еще сильнее, чем на этот. Будем брать очки.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    уух
    online
      уух, 23.09.2017 18:35
    +1
    ...что, ненормальный? с Шахтером - в открытый футбол
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    babovoz
    online
      babovoz, 23.09.2017 18:38
    0
    Сказали ему в открытый, знач в открытый...
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    уух
    online
      уух, 23.09.2017 18:42
    0
    babovoz, 23.09.2017 18:38
    Сказали ему в открытый, знач в открытый...
    это он тоже типа допингового гурмана поддержал?
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