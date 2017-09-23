Паулу ФОНСЕКА: «Не очень доволен игрой команды в обороне»

«Сегодня были не только положительные ситуации. Я не очень доволен игрой команды в обороне, как сегодня действовали наши игроки в некоторых эпизодах. Возможно, команда немного расслабилась, подумала, что игра решена, и стала задумываться о следующем поединке. Но этого делать нельзя. То, как мы пропустили второй гол – так не должно быть. Я с командой об этом поговорю.

Можно ли считать эту игру репетицией перед «Манчестер Сити»? В Лиге чемпионов будет игра по совершенно другим характеристикам. Ничего такого вы с «Манчестер Сити» не увидите», – сказал Фонсека.