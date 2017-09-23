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Паулу ФОНСЕКА: «Не очень доволен игрой команды в обороне»

Главный тренер «Шахтера» заявил, что в матче с «Манчестер Сити» будет игра по другим характеристикам

  • 23.09.2017 18:17
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ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека
© ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека
Наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал победу над «Зиркой» (4:2) в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги. 
 
«Сегодня были не только положительные ситуации. Я не очень доволен игрой команды в обороне, как сегодня действовали наши игроки в некоторых эпизодах. Возможно, команда немного расслабилась, подумала, что игра решена, и стала задумываться о следующем поединке. Но этого делать нельзя. То, как мы пропустили второй гол – так не должно быть. Я с командой об этом поговорю.
 
Можно ли считать эту игру репетицией перед «Манчестер Сити»? В Лиге чемпионов будет игра по совершенно другим характеристикам. Ничего такого вы с «Манчестер Сити» не увидите», – сказал Фонсека.

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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