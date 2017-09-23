Игорь ЦЫГАНЫК: «Хочу выразить поддержку Срне в этой сложной ситуации»

Футбольный комментатор и телеведущий Игорь Цыганык поддержал капитана донецкого «Шахтера» Дарио Срну, у которого была обнаружена положительная допинг-проба.
«Мы знакомы много лет, и у нас были разные отношения. Но мы никогда не были врагами, и всегда с уважением относились друг к другу. В прошлом году Дарио пришел на помощь нам, и смог собственными усилиями помочь осуществить почти нереальную мечту больного мальчика встретиться с Криштиану Роналду. Поэтому, лично я хочу выразить поддержку Дарио в этой сложной ситуации, в которой он оказался. Держись», – написал Цыганык.
Ранее Дарио Срна заявил, что не принимал ничего запрещенного специально.
Источник — Instagram
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У нас всі привикли говорити про приклад для дітей. А який приклад шахтар подає для дітей, молодих футболістів, коли вже четвертий гравець попадається на допінгу. Ні в одному клубі в Україні та й в світі я таких проблем не пригадую. Попахує системністю.
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Ну конечно, Дарюшка, эт тебе в Макдональдсе дрянью допинговой обкормили.
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