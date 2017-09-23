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Игорь ЦЫГАНЫК: «Хочу выразить поддержку Срне в этой сложной ситуации»

Известный футбольный комментатор прокомментировал положительную допинг-пробу капитана «Шахтера»

  • 23.09.2017 17:51
  • 1205 просмотров
  • 9 комментария
Метки
Sport.ua. Игорь Цыганык
© Sport.ua. Игорь Цыганык
Футбольный комментатор и телеведущий Игорь Цыганык поддержал капитана донецкого «Шахтера» Дарио Срну, у которого была обнаружена положительная допинг-проба.
 
«Мы знакомы много лет, и у нас были разные отношения. Но мы никогда не были врагами, и всегда с уважением относились друг к другу. В прошлом году Дарио пришел на помощь нам, и смог собственными усилиями помочь осуществить почти нереальную мечту больного мальчика встретиться с Криштиану Роналду. Поэтому, лично я хочу выразить поддержку Дарио в этой сложной ситуации, в которой он оказался. Держись», – написал Цыганык.
 
Ранее Дарио Срна заявил, что не принимал ничего запрещенного специально.

Источник — Instagram

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Комментарии
    Dynamo_s_Dnepra
      Dynamo_s_Dnepra, 23.09.2017 18:01
    -1
    Какую поддержку? Хорвата на допинге поймали. Он нарушил спортивный принцип и подвел свой клуб. Или уже и Циганык будет говорить что Суркис всё купил???
    Ссылка
    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 23.09.2017 18:10
    -1
    Ще його сепарську дупу поди поцілуй
    Ссылка
    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 23.09.2017 18:10
    -3
    гнати з футболу треба негідників
    Ссылка
    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 23.09.2017 18:15
    -5
    дашка -наркошка
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    kina_ne_bydet, 23.09.2017 18:16
    -1
    Перед печеньками Ахметова не устоял даже Цыганык. Бедные киевляне, все их предали
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    уух
    online
      уух, 23.09.2017 18:19
    -3
    прям какой-то Игорь Кротавжопупоцелунык
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    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 23.09.2017 18:28
    +3
    Ну і ну, всі "великі журналісти, експерти" в одну дудку... Чувак попався на допінгу!!!!!!!!!!!!!!! Ау!!!!!!!!!!! Що з того, що він капітан, що з того, що він "легенда" для болільників і клубу. Що з того, що ви всі його "добре знаєте" і не вірите. По вашому, треба просто забути і все. ДОПІНГ і крапка. Для "великого гравця" це кінець кар''єри.
    У нас всі привикли говорити про приклад для дітей. А який приклад шахтар подає для дітей, молодих футболістів, коли вже четвертий гравець попадається на допінгу. Ні в одному клубі в Україні та й в світі я таких проблем не пригадую. Попахує системністю.
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    WladWest
    online
      WladWest, 23.09.2017 18:47
    -1
    Ранее Дарио Срна заявил, что не принимал ничего запрещенного специально.
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    Ну конечно, Дарюшка, эт тебе в Макдональдсе дрянью допинговой обкормили.
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    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 23.09.2017 18:50
    0
    Чувак на наркоте попался - это может случится даже с лучшими из нас. Вацко не даст соврать.
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