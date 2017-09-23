Игорь ЦЫГАНЫК: «Хочу выразить поддержку Срне в этой сложной ситуации»

У Динамо ни одного игрока на допинге не ловили, а у шахтера с 2011-го года уже четвертый попался

Берегут на матч ЛЧ против Реала во вторник? Если так - тогда ОК...

на второй тайм выпустят походу

Нам, главное, чтоб Коноплянка играл и при этом показывал класс. А Шальке надо менять спонсора, эт...

в 2 нападача Динамо играть будет)

Чувак на наркоте попался - это может случится даже с лучшими из нас. Вацко не даст соврать.

Ранее Дарио Срна заявил, что не принимал ничего запрещенного специально.-------------------------...