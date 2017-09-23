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Хоффенхайм обыграл Шальке и поднялся на первое место турнирной таблицы

Евгений Коноплянка отыграл весь матч за гельзенкирхенский клуб

  • 23.09.2017 18:34
  • 643 просмотров
  • 3 комментария
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Твиттер Шальке
© Твиттер Шальке

В матче шестого тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» обыграл «Шальке» со счетом 2:0.

На 13-й минуте счет открыл ударом из-за пределов штрафной Деннис Гейгер. А на последних минутах матча второй гол «Хоффенхайма» забил Лукас Рупп.

Евгений Коноплянка вышел в стартовом составе гельзенкирхенцев и провел на поле весь поединок. Украинец отличался своими активными действиями и был близок к взятию ворот. Во втором тайме Коноплянка с линии вратарской пробил в перекладину, а чуть позже после удара полузащитника мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги.

Бундеслига. 6-й тур.

«Хоффенхайм» - «Шальке» - 2:0 (1:0)

Деннис Гейгер, 13, Лукас Рупп, 90+3

«Хоффенхайм»: Оливер Бауманн, Беньямин Хюбнер, Павел Кадержабек, Деннис Гейгер, Кевин Фогт, Надием Амири (Лукас Рупп, 29), Стивен Цубер (Нико Шульц, 73), Хавард Нордтвейт, Андрей Крамарич, Марк Ут, Серж Гнабри (Сандро Вагнер, 54)

«Шальке»: Ральф Фарманн, Бенжамин Стамбули, Матия Настасич, Налдо, Тило Керер, Амин Харит, Макс Майер (Брель Эмболо, 78), Даниэль Калиджиури, Евгений Коноплянка, Вестон МакКенни (Леон Горетцка, 74), Франко Ди Санто (Гвидо Бургшталлер, 56)

Беньямин Хюбнер, 58. Павел Кадержабек, 81. Сандро Вагнер, 85. - Макс Майер, 16. Брель Эмболо, 85.


Арбитр: Саша Штегеманн

Удары (в створ): 11 (6) - 12 (2)
Угловые: 0 - 5
Оффсайды: 1 - 2

Стадион: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия)

ХОФФЕНХАЙМ - ШАЛЬКЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    viktor112007
    online
    viktor112007, 23.09.2017 18:37
    +6
    смотрел сайт whoscored - у нашего Жени реально самая высокая оценка за матч - 7,3.
    играет хорошо. просто Шальке - это ну никак не Боруссия Дортмунд)
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    babovoz
    online
      babovoz, 23.09.2017 18:39
    +2
    viktor112007, 23.09.2017 18:37
    смотрел сайт whoscored - у нашего Жени реально самая высокая оценка за матч - 7,3.
    играет хорошо. просто Шальке - это ну никак не Боруссия Дортмунд)
    Это точно
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    digital_summer
    online
      digital_summer, 23.09.2017 18:51
    0
    Нам, главное, чтоб Коноплянка играл и при этом показывал класс. А Шальке надо менять спонсора, этот удачи не приносит)
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