ПАНКОВ: «Мы с Онищенко – официальные представители Ориховского»

«У нас агентский контракт с Пашей до 30 ноября 2017 года, никто другой не имеет права представлять его интересы и вести переговоры по личному контракту. У Заховайло нет ни прав, ни документов на ведение переговоров по этому футболисту. То, что он предложил Грановскому (бывший тренер «Черноморца» - прим. «Динамомании») этого футболиста, и тот взял его на просмотр, ни о чем не говорит.

Денис Онищенко прошлой зимой вел переговоры с «Динамо» о продлении контракта, и Ориховский подписал новое соглашение на три года. Но оказался не нужен команде. Такое бывает, это нормально.

По контракту и всем условиям договаривается официальный агент. Я договаривался. Приехал в Одессу, просидел там неделю, ждал, пока по Ориховскому дадут ответ, хотя Вячеслав говорил, что Паша едет туда уже на подписание контракта. Но он пробыл там неделю на просмотре.

Некоторые люди говорят, что карьера Ориховского идет на спад. Но я бы так не говорил. Летом велась активная деятельность в отношении Паши, об этом знает и тренер «Динамо», который не рассчитывал на футболиста. Мы понимали это и искали вариант для дальнейшего продолжения его карьеры. Очень много было разговоров, что он уйдет в аренду, но многие европейские клубы не хотят брать молодых футболистов в аренду.

Я разговаривал с представителями «Платаниаса», у нас должно было все срастись, но по определенным причинам трансфер не состоялся. Был разговор со многими командами из Греции и Кипра, но клубы не хотят тратить деньги на аренду. Особенно, когда идет речь об аренде без права выкупа. Это неприемлемо для этих рынков. Возможно, это приемлемо для Бельгии, но не для Греции, Кипра или Израиля, с командами из которых мы и вели переговоры.

У Паши был еще действующий контракт с «Динамо», и вся ситуация пришла к тому, что киевляне расторгли с ним соглашение. И когда он стал свободным агентом, то появился вариант с «Черноморцем».

И в этой ситуации некий менеджер, Вячеслав Заховайло, предложил Пашу тренерам «Черноморца». И он нам сказал, что мы едем туда на подписание контракта, но почему-то на тот момент Заховайло ничего не имел против того, чтобы мы с Денисом Онищенко и Ориховским приехали в Одессу и подписали это соглашение. Однако это все оказалось банальным просмотром, когда Паше пришлось доказывать свою профпригодность, хотя ему-то и доказывать особо нечего было. Но он хотел определиться со своим следующим местом работы, поэтому сказал: «Я в себе уверен и потренируюсь с ними».

Когда закончилась неделя, то не тренерский штаб, а руководство клуба обратилось ко мне и Онищенко, чтобы заключить контракт с Павлом. Мы поехали в офис «Черноморца» как официальные представители футболиста, и подписали контракт на один год. Вот и вся история. Заховайло же ничего не мог сделать. Мы приехали и исполнили свои профессиональные обязанности. У нас имеется действующее соглашение с футболистом.

С Заховайло я столкнулся четыре года назад, когда Женя Будник переходил в «Слован» Либерец, а Вячеслав занимался этим трансфером. У него позиция такая: «Ребята, я просто так работать не хочу, поэтому пусть футболист даст мне деньги, а я его устрою». Вот такая у него позиция. Такое он и Ориховскому предлагал. Не с клуба деньги получить за переход, как это делает менеджер, а требовал их наперед с футболиста.

Когда Будник подписал контракт со «Слованом», то я не присутствовал там, он сам полетел, хотя у нас был действующий агентский контракт с ним. А Заховайло, Будник, если нужно, может это подтвердить, через месяц после этого пришел к нему и сказал, чтобы Женя дал ему деньги за работу. Хотя он не имеет никакого права деньги с футболиста получать. Хочешь получить деньги – получай с клуба, что, видимо, ему не удалось сделать. Сейчас он подобное собирался и с Ориховским провернуть, но не вышло.

Вячеслав Заховайло – это человек, который одолжил у меня тысячу долларов еще четыре года назад, потому что он должен был деньги Диме Коркишко. Когда Дима был на просмотре в «Словане», то Заховайло у него эту тысячу одолжил, а потом позвонил мне и сказал: «Сань, ты же мой друг? Отдай Диме эти деньги, а я тебе их верну». Уже четыре года прошло, а от него ни ответа, ни привета. И у человека есть совесть для того, чтобы писать в Фейсбуке о каком-то неправильном отношении, хотя он не имеет никаких документов и прав представлять футболиста.

У меня есть клиент, Николай Сигневич, который в БАТЭ играет, и у него имеется агент из Беларуси, мой партнер, Виталий Леденев, но когда руководство «Платаниаса» выразило заинтересованность в аренде этого игрока, то я позвонил его представителю и предложил полететь в Грецию. Особого заработка там не было, но мы прилетели и сделали работу, а его агент все согласовывал. И я никаких претензий не имею, хотя это наш общий клиент, мы его дела совместно ведем. Да, я сделал работу, но это же игрок Леденева, у которого есть с ним агентский контракт, и у меня нет никаких полномочий говорить, что он ничего не сделал. Он приехал и заключил контракт. А теперь получается, что я исполнил свои обязанности, пришел, заключил контракт, а человек такое говорит...», – сказал Панков.

Панков предоставил копию посреднического контракта между Ориховским и Онищенко.