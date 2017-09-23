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6-й тур
Вест Хэм Юнайтед
2:3
Тоттенхэм
23.09.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Вест Хэм Юнайтед — Тоттенхэм — 2:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм»

  • 23.09.2017 17:28
  • 273 просмотров
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В поединке Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм» победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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