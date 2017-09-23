Тоттенхэм на выезде обыграл Вест Хэм

В 6-м туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» дома уступил «Тоттенхэму».
«Вест Хэм» – «Тоттенхэм» – 2:3
Голы: 0:1 – 34 Кейн, 0:2 – 38 Кейн, 0:3 – 60 Эриксен, 1:3 – 65 Эрнандес, 2:3 – 87 Куяте.
«Вест Хэм» – Харт, Фонте (Масуаку, 74), Рид, Огбонна, Сабалета, Нобл, Куяте, Крессуэлл, Антонио (Кэрролл, 28), Эрнандес, Арнаутович (Айю, 66).
«Тоттенхэм» – Льорис, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Орье, Сиссоко (Триппьер, 78), Дайер, Дэвис, Эриксен (Уинкс, 73), Алли, Кейн (Льоренте, 89).
Предупреждения: Орье (64), Эрнандес (81), Кэрролл (90), Рид (90), Дайер (90), Льоренте (90), Айю (90).
Удаление: Орье (70).
Источник — Sport.ua
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