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Тоттенхэм на выезде обыграл Вест Хэм

«Шпоры» одержали выездную победу с минимальным преимуществом над «Вест Хэмом»

  • 23.09.2017 17:07
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Getty Images. Тоттенхэм Хотспур
© Getty Images. Тоттенхэм Хотспур
В 6-м туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» дома уступил «Тоттенхэму».
 
«Вест Хэм» – «Тоттенхэм» – 2:3
Голы: 0:1 – 34 Кейн, 0:2 – 38 Кейн, 0:3 – 60 Эриксен, 1:3 – 65 Эрнандес, 2:3 – 87 Куяте.
 
«Вест Хэм» – Харт, Фонте (Масуаку, 74), Рид, Огбонна, Сабалета, Нобл, Куяте, Крессуэлл, Антонио (Кэрролл, 28), Эрнандес, Арнаутович (Айю, 66).
«Тоттенхэм» Льорис, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Орье, Сиссоко (Триппьер, 78), Дайер, Дэвис, Эриксен (Уинкс, 73), Алли, Кейн (Льоренте, 89).
 
Предупреждения: Орье (64), Эрнандес (81), Кэрролл (90), Рид (90), Дайер (90), Льоренте (90), Айю (90).
Удаление: Орье (70).

Источник — Sport.ua

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