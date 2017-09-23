Атлетико выиграл у Севильи

Почему все донецкие, типа вадо, тут молчат, а только гадят на ветках про Динамо?

Твои убогие убеждения никого не интересуют. Нищая страна у него... Ты один в ней нищеброд огорчу...

"... Теоретически шансы на выход из группы у сборной Украины еще сохраняется. Но теперь уже ...