Атлетико выиграл у Севильи

В 6-м туре испанской Примеры «Атлетико» дома победил «Севилью».
«Атлетико» – «Севилья» – 2:0
Голы: 1:0 – 46 Феррейра Карраско, 2:0 – 69 Гризманн.
«Атлетико» – Облак, Савич, Филипе Луис, Врсалько, Люка Эрнандес, Коке, Габи, Сауль, Феррейра Карраско (Гамейро, 81), Вьетто (Корреа, 57), Гризманн (Парти, 72).
«Севилья» – Рико, Лангле, Кароль, Меркадо (Крон-Дели, 77), Каррису, Банега, Нзонзи, Навас, Васкес, Сарабия (Корреа, 58), Муриэль (Бен-Йеддер, 68).
Предупреждения: Габи (28), Феррейра Карраско (47), Муриэль (49), Меркадо (53), Врсалько (67), Корреа (76), Лангле (84).
Источник — Sport.ua
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