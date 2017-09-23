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Воспитанник Динамо Вадим Шевчук перешел в Гагру

19-летний вратарь продолжит карьеру в Грузии под руководством украинского наставника Дениса Хомутова

  • 23.09.2017 15:40
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ФК Металлург Запорожье. Вадим Шевчук
© ФК Металлург Запорожье. Вадим Шевчук
Украинский вратарь Вадим Шевчук продолжит карьеру в грузинской «Гагре». Соглашение с 19-летним воспитанником киевского «Динамо» рассчитано до конца сезона.
 
 
Последним клубом Шевчука была «Белшина», за которую он сыграл в 13 матчах чемпионата Белоруссии в 2016 году. «Гагра» после 27 туров занимает 4-е место во втором по силе чемпионате Грузии.
 
Напомним, в конце августа «Гагру» возглавил Денис Хомутов – экс-ассистент наставника донецкого «Олимпика» Романа Санжара.

Источник — Instagram

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