Воспитанник Динамо Вадим Шевчук перешел в Гагру

Украинский вратарь Вадим Шевчук продолжит карьеру в грузинской «Гагре». Соглашение с 19-летним воспитанником киевского «Динамо» рассчитано до конца сезона.
Последним клубом Шевчука была «Белшина», за которую он сыграл в 13 матчах чемпионата Белоруссии в 2016 году. «Гагра» после 27 туров занимает 4-е место во втором по силе чемпионате Грузии.
Напомним, в конце августа «Гагру» возглавил Денис Хомутов – экс-ассистент наставника донецкого «Олимпика» Романа Санжара.
Источник — Instagram
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