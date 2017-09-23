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Александр КОБАХИДЗЕ: «В Первой лиге Турции играть сложнее, чем в УПЛ»

Хавбек «Ворсклы» заявил, что во втором по силе дивизионе Турции играть сложнее, чем в УПЛ

  • 23.09.2017 15:30
  • 204 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Ворскла. Александр Кобахидзе
© ФК Ворскла. Александр Кобахидзе
Хавбек полтавской «Ворсклы» Александр Кобахидзе сравнил Первую лигу Турции и украинскую Премьер-лигу.
 
— Я вообще не ожидал, что турецкая Первая лига настолько сильная. Честно говоря, когда ехал туда, думал иначе. Не скажу, что качество футбола заоблачное, но играть там сложнее, чем в украинской Премьер-лиге — очень много атлетизма, борьбы. Плюс — прекрасная атмосфера футбольная, очень много болельщиков, даже в первой лиге. Поэтому я получил опыт и хорошие воспоминания, например, об этом турнире за право перейти в Суперлигу.
 
— Ты вернулся в тот же украинский футбол, каким он был раньше, или за время твоего отсутствия в УПЛ что-то изменилось?
— Если говорить об антураже чемпионата, то ничего в лучшую сторону. Все-таки хочеться более футбольной атмосферы. Пока же людям мало интересен украинский футбол. Да, у них сейчас много проблем плюс война в стране. Телевиденье и журналисты свою работу делают — вы снимаете, пишите, стараетесь что-то изменить, показать нас с лучшей стороны. Но пока результата всего этого не видно на стадионах. Будет больше людей — у футболистов тоже вырастут крылья.
 
Напомним, 30-летний полузащитник вторую часть прошлого сезона провел в «Гезтепе», выступающем во втором по силе дивизионе Турции, и помог команде подняться в турецкую Суперлигу.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    Vadim Kuzmenko
    online
      Vadim Kuzmenko, 23.09.2017 15:34
    0
    Так ху.. ты покинул такую супер пупер лига ради такого говно?
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