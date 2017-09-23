Александр КОБАХИДЗЕ: «В Первой лиге Турции играть сложнее, чем в УПЛ»

Хавбек полтавской «Ворсклы» Александр Кобахидзе сравнил Первую лигу Турции и украинскую Премьер-лигу.

— Я вообще не ожидал, что турецкая Первая лига настолько сильная. Честно говоря, когда ехал туда, думал иначе. Не скажу, что качество футбола заоблачное, но играть там сложнее, чем в украинской Премьер-лиге — очень много атлетизма, борьбы. Плюс — прекрасная атмосфера футбольная, очень много болельщиков, даже в первой лиге. Поэтому я получил опыт и хорошие воспоминания, например, об этом турнире за право перейти в Суперлигу.

— Ты вернулся в тот же украинский футбол, каким он был раньше, или за время твоего отсутствия в УПЛ что-то изменилось?

— Если говорить об антураже чемпионата, то ничего в лучшую сторону. Все-таки хочеться более футбольной атмосферы. Пока же людям мало интересен украинский футбол. Да, у них сейчас много проблем плюс война в стране. Телевиденье и журналисты свою работу делают — вы снимаете, пишите, стараетесь что-то изменить, показать нас с лучшей стороны. Но пока результата всего этого не видно на стадионах. Будет больше людей — у футболистов тоже вырастут крылья.