ВИЛЛИАН: «В матчах со Стоком приходится много бегать»

В прошлом сезоне Виллиан сыграл важную роль в двух победах «Челси» над «Стоуком», и он рассказал официальному сайту о том, что значит для него встреча с «гончарами».

Если говорить о недавнем опыте игры против этого противника, то у Виллиана есть все основания радоваться поездке к «Стоуку» в эти выходные.

В двух встречах с командой Марка Хьюза в прошлом сезоне бразилец забил три мяча, и оба раза «Челси» набирал максимум очков.

Под Новый год на «Бридже» он сделал дубль во втором тайме, когда «синие» одержали 13-ю подряд победу в АПЛ, а на выезде в марте он открыл счет в матче, в котором победу «синим» принес гол Гари Кэйхилла на последней минуте.

Сегодняшняя встреча открывает серию из трех матчей за восемь дней для команды Антонио Конте. В среду «синие» встретятся с «Атлетико» в Лиге Чемпионов, а затем «Ман Сити» приедет на «Бридж» в субботу. Виллиан, пропустивший лишь один матч в этом сезоне, говорит о том, что может потребоваться команде, чтобы победить в Стаффордшире.

«В матчах со «Стоуком» важна силовая борьба, приходится много бегать и работать друг на друга, — говорит 29-летний футболист. — Мы знаем, что отлично работаем с мячом, потому что у нас есть классные игроки, однако в таких матчах этого недостаточно, недостаточно просто эффективно владеть мячом, необходимо еще и сражаться».

«Я ожидаю, что противостояние будет сложным и силовым. Матчи со «Стоуком» всегда сложны, и к такому противнику в АПЛ нужно быть готовыми. У них могут быть сильные игроки, и они прекрасно работают без мяча, так что будет сложно».

Виллиан с теплотой вспоминает свой вклад в победу над этим противников в прошлом сезоне, и именно эти победы над «гончарами» несомненно сыграли важную роль в том, что «Челси» стал чемпионом.

«Мы обыграли их дома 4:2, и это был увлекательный поединок, и очень хорошая победа для нас, — говорит футболист. — Я забил два мяча во втором тайме, а мог бы сделать и хет-трик, но самым важным было то, что мы победили».

«Я снова забил в выездной встрече, и в этот раз уже прямым ударом со штрафного. Это был крайне важный результат для нас, потому что в то время мы отчаянно сражались за то, чтобы остаться на первой строчке таблицы. Мы очень хорошо играли до самого конца, и благодаря голу Гари на последних минутах мы победили».

Несмотря на поражение в первом туре, начало этого сезона у команды Конте было крайне уверенным, и сейчас «синие» находятся на третьем месте в таблице, пропустив вперед лишь «МЮ» и «Ман Сити».

«Синие» уже с честью прошли испытание сложными противостояниями, например, встречами с «Тоттенхэмом» и «Лестером» на выезде, и забили 19 голов в семи встречах во всех турнирах.

«Да. Мы в хорошей форме, – признает Виллиан. – Мы здорово прибавили после первого матча и сейчас играем очень хорошо. Мы выиграли первый матч в Лиге Чемпионов и прошли дальше в Кубке Лиги».

«В последнем туре чемпионата мы сыграли вничью с «Арсеналом», но мы проделали отличную работу, потому что матч был очень сложным, и нам необходимо продолжать играть в том же духе. Впереди очень непростой поединок со «Стоуком», и нам необходимо быть готовыми к нему».

Победа 5:1 в Кубке Лиги над «Ноттингем Форест» позволила Конте дать игровое время менее опытным футболистам, например, Кенеди и Чарли Мусонде, которые вышли на поле с первых минут и блистали на протяжении всего матча, отметившись голами.

Виллиан считает, что тот факт, что у нас есть хороший запас, может помочь нам без потерь пройти очень сложный отрезок.

«Очень важно показать, что у нас очень сильная команда, а не 11, 12 или 13 футболистов», — говорит он.

«Очень хорошо, что Чарли и Кенеди влились в команду, они хорошо играют и забивают. Это поможет им стать увереннее. И я был очень рад за них».

«Впереди у нас три серьезные встречи, каждая по значимости — как финал. Нам очень важно победить во всех матчах, потому что потом будет перерыв на матчи сборных, но мы готовы к этому!»