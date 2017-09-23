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Томас МЮЛЛЕР: «Мы подарили Вольфсбургу очко»

Игрок «Баварии» поделился мнением о прошедшем матче

  • 23.09.2017 14:26
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ФК Бавария. Томас Мюллер
© ФК Бавария. Томас Мюллер

Футболист «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал ничью с «Вольфсбургом» (2:2) в поединке 6 тура Бундеслиги.

«Вольфсбург» не выиграл очко, а мы его им подарили. Во втором тайме у нас было три супермомента, которые мы должны были реализовывать. В обороне мы дважды позволили «Вольфсбургу» создать моменты. Во втором тайме мы передвигались не как одна команда. Были свободные зоны. По сравнению с матчами против «Шальке» и «Майнца» мы сделали шаг назад в том, что касается скорости», — считает Мюллер.

Источник — ФК Бавария

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