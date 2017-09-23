Артем ШАБАНОВ: «Хотим наконец-то прервать черную полосу»

Защитник «Олимпика» Артем Шабанов поделился ожиданиями от предстоящей встречи со «Сталью» в рамках 10-го тура Премьер-лиги, цвета которой Артем защищал в прошлом сезоне.

- «Олимпик» не может победить уже четыре матча. Это не давит психологически?

- Конечно, это неприятно. Мы все хотим наконец-то добыть победу, чтобы почувствовать уверенность в своих силах, прервать эту черную полосу и не отпустить конкурентов в таблице. Надеюсь, в матче со «Сталью» добудем наконец столь важную для нас победу.

- Какое настроение в команде после поражения от «Динамо»?

- Ребята расстроились, ведь мы могли брать очки в игре с киевлянами. Немного не получилось, где-то не хватило концентрации, где-то ошибки допустили. Но ничего, все понимают, что это лишь один матч, нужно двигаться дальше.

- Матч со «Сталью» для тебя принципиальный?

- Нет, это один из многих матчей для меня. Я – профессионал, поэтому должен к каждому матчу относиться со всей ответственностью.

- Насколько «Сталь» изменилась за лето?

- Серьезно изменилась. Но не стоит недооценивать команду Егише Меликяна. Молодые ребята полны решимости проявить себя, нам все равно будет непросто.

- Серия поражений соперника не расхолодит «Олимпик»?

- Нет, мы также как и они хотим победить спустя долгий период времени. Настраиваемся очень серьезно, постараемся взять три очка.

- Насколько существенная потеря Антона Кравченко для «Олимпика»?

- В нашей команде каждый может заменить своего партнера, это футбол, в нем бывают дисквалификации и травмы. Так что с потерей Антона, думаю, справимся.

- Матч состоится на «Оболонь-Арене». Какие у тебя ассоциации с этим стадионом?

- Я там играл всего раз, в составе «Волыни». Мы тогда обыграли донецкий «Металлург» (2:1). Надеюсь, и в воскресенье тоже победим.

- То, что «Сталь» среди недели провела кубковый матч, будет преимуществом для «Олимпика»?

- С одной стороны, «сталевары» провели 120 минут на поле, но с другой, в их составе полно молодых ребят, которые быстро восстанавливаются. Не думаю, что это будет каким-то преимуществом для нас.

- С кем бы хотелось сыграть в 1/8 финала Кубка Украины?

- С киевским «Арсеналом».