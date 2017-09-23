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ЗАХОВАЙЛО: «Жлобство и наглость украинских агентов не знают границ»

Специалист поделился мнением о переходе Павла Ореховского в одесский «Черноморец»

  • 23.09.2017 13:48
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Sport.ua. Вячеслав Заховайло
© Sport.ua. Вячеслав Заховайло

Футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал переход 21-летнего полузащитника «Динамо» Павла Ореховского в одесский «Черноморец».

«Жлобство и наглость украинских футбольных агентов не знают границ. «Черноморец» объявил о переходе Паши Ореховского. Александр Панков не имел к этому переходу не малейшего отношения. Но успел на всю Украину пропиарить свою личность. Двадцать дней назад футбольная карьера Ориховского весела на волоске благодаря безответственной работе так называемых агентов», — написал Заховайло.

Источник — Facebook.com

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