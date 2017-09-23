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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мората — хорошая замена Диего Косте»

Наставник сборной Украины поделился мнением о новичке «Челси»

  • 23.09.2017 13:38
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ФФУ. Андрей Шевченко
© ФФУ. Андрей Шевченко

Нападающий «Челси» Андрей Шевченко считает, что нападающий Альваро Мората заполнит пустоту, которую создаст уход Диегу Косты в «Атлетико». Также он признался, что удивлен тому, как быстро испанец нашел общий язык с одноклубниками.

- «Челси» нашел очень хорошего игрока в лице Мораты, – цитирует Football 365 Шевченко. - Он очень хорошо адаптировался. Конечно, Мората и Коста - это два разных игрока. Коста был недоволен, поэтому его нельзя было удержать. Клуб должен был заменить его, и я думаю, что «Челси» был очень терпелив на рынке и нашел подходящего игрока.

Я был удивлен, как быстро Мората нашел общий язык со своими товарищами. Конечно, он очень хорошо знает Педро и Эдена. Игра Азара подходит ему очень хорошо. Мората очень хорош и забивает много голов головой.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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