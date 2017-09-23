Под ливнем в Кропивницком: Шахтер переиграл Зирку

«Шахтер» вышел на матч без своего многолетнего капитана Дарио Срны, который в связи с допинговой историей принял решение пока не участвовать в играх чемпионата и Кубка страны. Так что его место на правом фланге обороны прогнозируемо занял Богдан Бутко. Кроме того, в запасе остался Виктор Коваленко, зачастую выходивший в стартовом составе. Вместо него с первых минут на поле вышел Алан Патрик.



Как и ожидалось, гости сразу же пошли вперед большими силами и уже к десятой минуте они могли трижды открывать счет. Два раза наносил опасные удары Факундо Феррейра (с одни из них с трудом справился вратарь хозяев поля Евгений Паст, а во втором моменте мяч немного разминулся со штангой). И также со штрафного на силу пробил Ярослав Ракицкий - Паст был готов к такому развитию событий и парировал этот удар.



И все-таки быстрый гол в этом матче состоялся на 13-й минуте. Затяжная атака горняков привела к тому, что Марлос сделал передачу направо Тайсону, а тот прострелил на дальнюю штангу, где оказался совершенно один без присмотра Факундо Феррейра. Аргентинскому нападающему «Шахтера» оставалось только подставить ногу и счет в игре был открыт.



Следующий голевой эпизод у ворот «Зирки» возник спустя десять минут. К атаке гостей снова подключился Ярослав Ракицкий. На сей раз случился рикошет от ноги защитника, после чего мяч опускался прямо под перекладину. И только самоотверженная игра Евгения Паста уберегла его команду от второго пропущенного гола.



Однако, увлекшись многочисленными атаками, на 30-й минуте «Шахтер» едва не получил мяч в собственные ворота. На правом флаге атаки «Зирки» почти в центре поля мяч подхватил французский легионер хозяев поля Мохамед Эль Амдауи и, набрав высокубю скорость, выбежал один на один с Андреем Пятовым. Правда, бить ему было не очень удобно, находясь под углом к воротам. Гораздо лучшее продолжение атаки напрашивалось с передачей в центр на партнеров. Но нападающий принял первое решение и пробил над перекладиной.



Впрочем, через восемь минут Мохамед Эль Амдауи порадовал своих болельщиков забитым мячом. Произошло это после штрафного, назначенного за игру рукой Богдана Бутко. Алексей Чичиков выполнил отличную подачу, а француз опередил Исмали и с метра головой «расстрелял» ворота Андрея Пятова.



До перерыва оставалось совсем немного времени и игроки «Зирки», наверное, уже представляли себе, что пойдут отдыхать с равным счетом, однако «Шахтер» был совершенно иного мнения. Так, на 44-й минуте Тайсон отдал передачу на открытого Марлоса и тот свом любимым ударом с левой ноги в дальний угол снова вывел гостей вперед. А в следующей атаке уже Богдан Бутко стал автором голевой передачи, прострелив справа в центр штрафной площадки. Здесь необходимо отдать должное Факундо Феррейра, который сумел изловчиться и головой точно пробить по мячу, летевшему на высоте не более метра от земли.



Второй тайм активнее начали подопечные Романа Монарёва. Уже на 48-й минуте они получили право на штрафной удар, который вызвался исполнить Игорь Загальский. Пробил он сильно и низом в обвод стенки, но Андрей Пятов оказался на месте. Еще хороший момент для взятия ворот имел на 58-й минуте Павел Полегенько, однако, находясь по центру примерно с линии штрафной площади, направил мяч в руки вратарю. А на 65-й минуте Глеб Рассадкин совершил проход сквозь защитные редуты «Шахтера» и снова вратарь гостей выручил свою команду.



Следует отметить, что, начиная с середины второго тайма в Кропивницком усилился дождь. К тому же болельщики стали активно использовать пиротехнику и это вынудило арбитра матча Евгения Арановского на несколько минут остановить матч, отправив футболистов в раздевалку.



После возобновления игры ее рисунок не изменился. «Зирка» продолжала настойчиво идти вперед и на 76-й минуте добилась положительного результата. Павел Полегенько промчался по правому флангу и сделал навес на Глеба Рассадкина, который метров с шести пробил результативно головой.



Казалось бы, интрига в матче возобновилась, однако больше хозяева поля ничего существенного в атаке не создали. Наоборот, в конце матча голевые моменты стали регулярно возникать у ворот «Зирки». К примеру, дважды упустил возможность сделать хет-трик Факундо Феррейра (первый его удар пришелся в штангу, а затем он не смог переиграть в «ближнем бою» Евгения Паста). И все же в компенсированное время Виктор Коваленко с близкого расстояния забил гол и установил окончательный счет на табло - 2:4 в пользу «Шахтера».



Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

«Зирка» (Кропивницкий) - «Шахтер» (Донецк) - 2:4 (1:3)

Мохамед Эль Амдауи, 38, Глеб Рассадкин, 76 - Факундо Феррейра, 12, 45. Ромеро Марлос, 44, Виктор Коваленко, 90+4

«Зирка»: Евгений Паст, Александр Маткобожик, Иван Цюпа, Павел Полегенько, Пепе, Мохамед Эль Амдауи (Даниил Кондраков, 80), Игорь Загальский, Арно Гедж (Кирилл Дрышлюк, 64), Алексей Чичиков, Максим Прядун (Бруно, 93), Глеб Рассадкин

«Шахтер»: Андрей Пятов, Богдан Бутко, Иван Ордец, Исмаили, Ярослав Ракицкий, Алан Патрик (Александр Пихаленок, 93), Тайсон (Виктор Коваленко, 59), Дентиньо, Ромеро Марлос (Иван Петряк, 79), Тарас Степаненко, Факундо Феррейра

Игорь Загальский, 22. Мохамед Эль Амдауи, 57. Максим Прядун, 61. Павел Полегенько, 86. Глеб Рассадкин, 87. - Ярослав Ракицкий, 47. Тарас Степаненко, 57. Иван Ордец, 66. Иван Петряк, 85.



Арбитр: Евгений Арановский (Киев)



Удары (в створ): 7 (5) - 17 (9)

Угловые: 1 - 10

Оффсайды: 4 - 2.



Зрителей: 3.596.



ЗИРКА - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Протокольные данные сверены с официальными.