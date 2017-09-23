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ВАЛЬВЕРДЕ: «Проблемы Реала? Недавно говорили, что катастрофа в Барсе»

Наставник «Барселоны» прокомментировал неудачный старт мадридского клуба в Примере

  • 23.09.2017 13:30
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Getty Images. Эрнесто Вальверде
© Getty Images. Эрнесто Вальверде

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мыслями о неудачном старте «Реала» в Примере.

- Проблемы «Реала»? Месяц назад писали, что это у нас якобы катастрофа. Каждую неделю всё меняется. Если судить по результату, то кто-то выше, а кто-то ниже.

После 5 стартовых туров Примеры «Реал» занимает 8 место с 8 очками в активе.

Источник — ТК Футбол

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