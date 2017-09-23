ВАЛЬВЕРДЕ: «Проблемы Реала? Недавно говорили, что катастрофа в Барсе»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мыслями о неудачном старте «Реала» в Примере.
- Проблемы «Реала»? Месяц назад писали, что это у нас якобы катастрофа. Каждую неделю всё меняется. Если судить по результату, то кто-то выше, а кто-то ниже.
После 5 стартовых туров Примеры «Реал» занимает 8 место с 8 очками в активе.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.