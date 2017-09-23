Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Переживал за Коноплянку в матче с Баварией»

Вингер «Боруссии» Дортмунд Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от текущего сезона.

— В составе вашего ближайшего соперника по чемпионату Германии выступает твой бывший одноклубник — Раффаэл. Обменяешься с ним футболками?

— Посмотрим. Может, он меня не помнит уже (улыбается).

— После столь удачного старта в бундеслиге шансы Дортмунда на завоевание Серебряной салатницы значительно возросли. Пора уже прервать пятилетнюю гегемонию Баварии?

— Конечно, этого все хотят, но я не буду бросаться громкими фразами. Просто скажу, что приехал в команду, которая всегда ставит максимальные задачи. Из команды, для которой нет другого места, кроме первого.

— Поединок мюнхенцев против Шальке смотрел?

— Да. Переживал за Женю Коноплянку. Считаю, он неплохо вышел на второй тайм, и вся опасность у ворот Баварии исходила именно от него.

Евгений ГРЕСЬ