Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Переживал за Коноплянку в матче с Баварией»

Вингер «Боруссии» Дортмунд Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от текущего сезона.
— В составе вашего ближайшего соперника по чемпионату Германии выступает твой бывший одноклубник — Раффаэл. Обменяешься с ним футболками?
— Посмотрим. Может, он меня не помнит уже (улыбается).
— После столь удачного старта в бундеслиге шансы Дортмунда на завоевание Серебряной салатницы значительно возросли. Пора уже прервать пятилетнюю гегемонию Баварии?
— Конечно, этого все хотят, но я не буду бросаться громкими фразами. Просто скажу, что приехал в команду, которая всегда ставит максимальные задачи. Из команды, для которой нет другого места, кроме первого.
— Поединок мюнхенцев против Шальке смотрел?
— Да. Переживал за Женю Коноплянку. Считаю, он неплохо вышел на второй тайм, и вся опасность у ворот Баварии исходила именно от него.
Евгений ГРЕСЬ
Источник — zbirna.com
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