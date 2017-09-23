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Черноморец подписал полузащитника Динамо

Павел Ореховский продолжит карьеру в одесском клубе

  • 23.09.2017 12:46
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ФК Черноморец. Павел Ореховский
© ФК Черноморец. Павел Ореховский

21-летний украинский полузащитник Павел Ореховский подписал контракт с ФК «Черноморец». Футболист будет выступать в одесской команде под № 48.

Ореховский Павел Борисович родился 13 мая 1996 года в Житомирской области. Рост — 181 см, вес — 71 кг. Начал заниматься футболом в «БРВ-ВИК» (Владимир-Волынский). Первый тренер — Виктор Мунтян. С 2010 года продолжил обучение в академии «Динамо» (Киев). С 2013-го выступал за профессиональные команды столичного клуба (в первой — 7 официальных матчей, 1 мяч). Играл в юношеских (21 матч, 1 гол) и молодежной (1 встреча) сборных Украины.

Источник — ФК Черноморец

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