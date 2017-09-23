Черноморец подписал полузащитника Динамо

При чём здесь патриотизм?У нас есть 3 гарантированных сборника и ещё 3 кандидата на четвёртое мес...

Франкову зрение надо подправить, это главная проблема, которая должна его интересовать)) а то гла...

не являюсь ярым болельщиком ДК или хейтером ШД. Но что не так сказал Франков и почему ему, журнал...

Отака ми нация....