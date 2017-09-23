Егор НАЗАРИНА: «Будем брать реванш у Энергии»

Хавбек «Днепра» Егор Назарина прервал свою безголевую серию, поразив ворота «Реал Фармы», но не смог завершить тот матч из-за травмы. К счастью, обошлось все внушительным кровоподтеком под глазом, более привычным для боксеров, и футболист из строя не выбыл. С ним мы и побеседовали накануне выезда нашей команды в Новую каховку на важнейший матч против «Энергии».

— Егор, что же произошло в том злополучном эпизоде, из-за которого ты был вынужден просить замену?

— Была борьба, и соперник на меня упал. Получилось так, что он ударил меня в глаз — я даже не понял, чем. Поначалу вроде бы последствий не ощущал, вернулся на поле, но, получив мяч, понял, что ничего не вижу. Пришлось просить замену. Сейчас все хорошо, и к игре я готов.

— До получения травмы ты успел забить. Насколько лично для тебя важен был этот гол после серии неиспользованных моментов в нескольких матчах подряд?

— Главное, конечно, что мы выиграли. Это в первую очередь. Не спорю, забивать приятно. Тем более после серии моментов, которые не мог реализовать. Причем это продолжалось, наверное, три игры подряд. То, что забил, считаю, хорошо для уверенности в своих силах.

— Команда очень уверенно начала матч с «Реал Фармой», сразу показав превосходство над соперником. Благодаря серии удачных результатов почувствовали уверенность?

— У нас была установка на матч взять с первых минут игру под свой контроль и забить, как можно раньше. Для нас важна сейчас каждая игра. Каждая! Не важно, с кем мы играем: с «Реал Фармой» или «Энергией» — нужно выигрывать каждый матч. Удалось победить несколько раз подряд, и уверенность в своих силах, конечно, присутствует. Думаю, это видно на футбольном поле.

— Многие отмечают, что «Днепр» существенно изменился, возмужав за последние несколько месяцев. Вы сами чувствуете это?

— В нашей команде много молодых ребят, и поначалу было сложно привыкнуть к темпу даже второй лиги после чемпионата U-19 или молодежного первенства. Здесь намного больше борьбы. Сейчас, видимо, втянулись в этот чемпионат, и пришли победы. Присутствует уверенность в своих силах.

— «Энергия» анонсирует предстоящий матч как битву лидеров за второе место. А вы как настраиваетесь на поединок в Новой Каховке?

— Конечно, настраиваемся только на победу. Для нас, повторюсь, важна каждая игра. Нужно выигрывать, а в конце чемпионата уже посмотрим, кто на каком месте окажется.

— В первом круге домашний матч с этим соперником получился результативным. «Днепр» вел 2:0, не забил пенальти — и упустил победу...

— Да, я тогда не играл, но на матче, конечно, присутствовал. Помню, интересная игра была. Сыграли 2:2. Обидно было тогда потерять очки, что и говорить. тем более это была наша первая игра на «Днепр-Арене». Хотели победить, но упустили выигрыш из-за своих же ошибок. Что ж, теперь будем брать реванш. Думаю, предстоящая игра будет не менее интересной, чем в первом круге.