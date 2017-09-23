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Динамо — Верес: последние новости перед игрой

Согласно решению КДК ФФУ, поединок пройдет без зрителей

  • 23.09.2017 12:11
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ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

В субботу, 23 сентября, «Динамо» сыграет в рамках 10-го тура украинской Премьер-лиги с «Вересом».

Утром в день игры в конференц-зале стадиона «Динамо» Валерия Лобановского состоялось традиционное предматчевое совещание с участием всех служб, задействованных в организации матча. Среди других вопросов были утверждены цвета формы, в которой сыграют сегодняшние соперники. Динамовцы наденут комплект экипировки синего цвета (вратарь - в желтом), гости выйдут в белой форме (вратарь - в зеленом), а арбитры в красной.

Согласно решению КДК ФФУ матч «Динамо» - «Верес» пройдет без зрителей. Об этом также отметили на совещании, отметив, что кроме официальных лиц на игре будут работать заранее аккредитованы работники СМИ,

В субботу в Киеве будет по-настоящему осенняя погода, столбик термометра вечером остановится на отметке +15, возможен дождь.

Поединок «Динамо» - «Верес» состоится в Киеве на стадионе «Динамо» Валерия Лобановского, начало - в 19:30. В прямом эфире матч покажет 2+2.

Источник — ФК Динамо Киев

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