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Александр БАБИЧ: «Задача Мариуполя — выход в Лигу Европы»

Украинский тренер рассказал о том, почему решил возглавить азовский клуб

  • 23.09.2017 11:56
  • 176 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Мариуполь. Александр Бабич
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

Новый главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич прокомментировал свое назначение.

- Не буду лукавить, предложение возглавить «Мариуполь» было неожиданным. Времени на раздумья практически не было. Мне поступил звонок от Андрея Дмитриевича Санина, который рассказал о задачах клуба и предложил возглавить команду. Скажу честно, я был удивлен. Обдумав все и посоветовавшись с родными, я согласился.

Сейчас в «Мариуполе» собраны футболисты, которые прошли хорошую школу. Плюс у клуба есть хорошая инфраструктура для работы. Единственный момент, нужно время для того, чтобы разобраться кто из футболистов в каком состоянии находится. Ведь есть группа травмированных игроков. Необходимо время и для знакомства с ребятами, персоналом, пообщаться. Это нормальная тренерская работа. Я думаю, мы справимся, и надеюсь ребята в ближайшее время поймут наши требования.

Первая причина, почему я не стал долго думать над предложением «Мариуполя» - это задача. Она конкретная - попасть в Лигу Европы. Для меня и моего штаба - это вызов.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    zalik67
    zalik67, 23.09.2017 12:21
    +3
    Александр БАБИЧ: «Задача Мариуполя — выход в Лигу Европы»
    Ссылка
    serge1234
    online
      serge1234, 23.09.2017 12:25
    0
    Александр БАБИЧ: «Задача Мариуполя — выйти во второй этап, всеми правдами и неправдами, и там сливать Копанке и отбирать очки у Динамо"
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