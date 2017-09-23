Александр БАБИЧ: «Задача Мариуполя — выход в Лигу Европы»

Новый главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич прокомментировал свое назначение.

- Не буду лукавить, предложение возглавить «Мариуполь» было неожиданным. Времени на раздумья практически не было. Мне поступил звонок от Андрея Дмитриевича Санина, который рассказал о задачах клуба и предложил возглавить команду. Скажу честно, я был удивлен. Обдумав все и посоветовавшись с родными, я согласился.

Сейчас в «Мариуполе» собраны футболисты, которые прошли хорошую школу. Плюс у клуба есть хорошая инфраструктура для работы. Единственный момент, нужно время для того, чтобы разобраться кто из футболистов в каком состоянии находится. Ведь есть группа травмированных игроков. Необходимо время и для знакомства с ребятами, персоналом, пообщаться. Это нормальная тренерская работа. Я думаю, мы справимся, и надеюсь ребята в ближайшее время поймут наши требования.

Первая причина, почему я не стал долго думать над предложением «Мариуполя» - это задача. Она конкретная - попасть в Лигу Европы. Для меня и моего штаба - это вызов.