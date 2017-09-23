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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Обамеянга не догонит ни один защитник»

Новичок дортмундской «Боруссии» рассказал о взаимопонимании с партнерами по команде

  • 23.09.2017 11:48
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Getty Images. Андрей Ярмоленко
© Getty Images. Андрей Ярмоленко

Вингер «Боруссии» Дортмунд Андрей Ярмоленко рассказал, как улучшается его взаимопонимание с партнерами по команде.

— Для болельщиков главные ТТД — забитые мячи и голевые передачи. Можешь сказать, что с каждым результативным действием у тебя добавляется уверенности?
— Я бы не на этом акцентировал внимание, а на том, что у меня становится больше опыта и улучшается взаимодействие с партнерами. Потихоньку начинаю понимать, у кого какие сильные стороны. Как, куда и кому лучше давать пас.

Взять, например, Пьера-Эмерика Обамеянга. Дай ему только в зону — и ни один защитник, на мой взгляд, его не догонит, такая у него скорость. Другой футболист не такой быстрый, ему лучше отдать в ноги. Вот это самое важное — с каждым матчем я все больше и больше понимаю партнеров, и мне становится легче играть.

— У тебя стало намного меньше обводок, чем было в Динамо.
— Всегда стараюсь действовать по ситуации. Если партнер находится в более выгодном положении, отдаю передачу. Смысл таскать этот мяч…

— На следующей неделе вы принимаете Реал. С нетерпением ждешь этой встречи?
— Тут о ней пока никто даже не заикался. Все, и я в том числе, готовятся к поединку с Боруссией из Менхенгладбаха. Видел их последний матч — они неплохо выглядят. Так что сыграем в субботу в Бундеслиге, а потом будем думать о Реале.

Евгений ГРЕСЬ

Источник — zbirna.com

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