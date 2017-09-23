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Артем ФРАНКОВ: «Гай, Рыбка, Фред, Срна... Может, что-то подправить?»

Член исполкома ФФУ поделился мнением о новом допинговом скандале в «Шахтере»

  • 23.09.2017 11:44
  • 2251 просмотров
  • 12 комментария
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Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал заявление «Шахтера» и Дарио Срны о положительной допинг-пробе хорвата.

«Итак, заявление Дарио Срны состоялось — позитивная допинг-проба датирована 22 марта, бумаги в клуб пришли из украинской лаборатории 18 сентября, капитан «Шахтера» будет бороться за свое честное имя, а пока приостанавливает выступления (хотя бы потому что иначе он ставит клуб под удар).

Оставляю за кадром все конспирологические версии и задаю ключевые вопросы:

1) почему между забором пробы и официальным объявлением о том, что в ней чего-то нашли, миновало более полугода? Если такова общепринятая практика всех национальных допинг-лабораторий, хотелось бы об этом услышать;

2) обычно в таких случаях предлагают вскрыть пробу «В» и проверить ее — вдруг ошибка, вдруг случайность; поступило ли такое предложение Дарио, какова была его реакция? Или у нас иная процедура?

3) скорее, утверждение — то, что неофициально об этом стало известно гораздо раньше (к примеру, я услышал 11 сентября и, поверьте, я был далеко не первый, кому достался этот слух; Дарио не даст соврать — встретив его в Харькове перед «Наполи», я ничтоже сумняшеся задал вопрос на ту самую тему, разумеется, не получив ответа), думаю, вы легко догадаетесь; впрочем, здесь никакого нарушения со стороны клуба нет — пока не предъявлено, как бы ничего и не случилось;

3а) если 18-го — то почему Дарио уже в Одессу не полетел?

4) это уже к клубу: Гай, Рыбка, Фред, Срна — я понимаю, что у каждого своя оригинальная история (одному жена фуросемид для обильного пи-пи и похудения присоветовала, другому — сборная отличилась, у третьего медик ошибся), но, как сказал бы Марк Твен, «это уже становится однообразным»; более того, подвисает вопрос насчет консерватории, в которой, может быть, что-то подправить?

В любом случае, информации пока крайне недостаточно, и некая пресс-конференция с желательным привлечением допинг-работника просто напрашивается. Будем ждать вспышек памяти или сведений со стороны», — написал Артем Франков в своей конференции.

Источник — MatchDay

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Комментарии
    besst12
      besst12, 23.09.2017 11:55
    -23
    Язык себе подправь!
    Всё ДК восьмидесятых - спроси у Блохина!!!
    Ссылка
    LembergWestUkraine
      LembergWestUkraine, 23.09.2017 12:01
    +14
    Чемпіон несправжній і нечесний!

    Ганьба!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    І це факт!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    p_s_l
    online
      p_s_l, 23.09.2017 12:03
    +10
    Перед матчем с Динамо наша допинг-лаборатория заявит, что это была ошибка(весело шурша банкнотами в кармане).
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    LembergWestUkraine
      LembergWestUkraine, 23.09.2017 12:05
    +8
    Допомога арбітрів, ФФУ і допінг - таблеток зробила Чемпіоном України - Шахтьор!

    От така "чесна гра" у виконанні ШД!
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    dinamoliga
    online
      dinamoliga, 23.09.2017 12:07
    +4
    besst12, 23.09.2017 11:55
    Язык себе подправь!
    Всё ДК восьмидесятых - спроси у Блохина!!!

    ЛОл что ?)
    а может Пюнник в 60-х, или Херенвен в 40-х ?
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    serge1234
    online
      serge1234, 23.09.2017 12:18
    +1
    besst12, 23.09.2017 11:55
    Язык себе подправь!
    Всё ДК восьмидесятых - спроси у Блохина!!!
    Ага. А Копанка выходила на матчи в жо...у бухой. Мельдонисты, не оправдывайтесь, 4 случай. Клюб-таблэтка.
    Ссылка
    WADO 1976
    online
      WADO 1976, 23.09.2017 12:27
    -12
    Франков ,Шахов ,Линник ,Несенюк ....Может что то подправить ?
    Ссылка
    serge1234
    online
      serge1234, 23.09.2017 12:28
    -1
    WADO 1976, 23.09.2017 12:27
    Франков ,Шахов ,Линник ,Несенюк ....Может что то подправить ?
    По сути сказать нечего? Я так и думал. Из запоя, после ничьей с последним клубом ЧУ вышел? Чемпионская игра была
    Ссылка
    WADO 1976
    online
      WADO 1976, 23.09.2017 12:33
    -13
    serge1234, 23.09.2017 12:28
    WADO 1976, 23.09.2017 12:27
    Франков ,Шахов ,Линник ,Несенюк ....Может что то подправить ?

    По сути сказать нечего? Я так и думал. Из запоя, после ничьей с последним клубом ЧУ вышел? Чемпионская игра была
    Ты меньше бы минусило меня чмо из всех своих ников ,я бы чаще тебя урода опускал ,а то все время в банах ,нет времени с тобой общатся !
    Ссылка
    maxaonin7
    online
      maxaonin7, 23.09.2017 12:34
    -5
    Картавый давно из ума выжил, только идиоты могут его бредням внемлить... хотя, большинство коментирующих тут - представители динамо-зоопарка, так что не удивительно.
    Ссылка
    serge1234
    online
      serge1234, 23.09.2017 12:41
    +1
    WADO 1976, 23.09.2017 12:33

    Ты меньше бы минусило меня чмо из всех своих ников ,я бы чаще тебя урода опускал ,а то все время в банах ,нет времени с тобой общатся !
    Что, по сути донбасскому петуха сказать нечего? Я так и думал. Так как чемпионская игра с ПОСЛЕДНИМ КЛУБОМ ЧУ? Впечатлила? Меня тоже А как Ярмола проваливается в Дортмунде? Тоже молчок? Ну я так и думал, донбасский балабол.
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    dinamoliga
    online
      dinamoliga, 23.09.2017 12:49
    0
    WADO 1976, 23.09.2017 12:33
    serge1234, 23.09.2017 12:28
    WADO 1976, 23.09.2017 12:27 Франков ,Шахов ,Линник ,Несенюк ....Может что то подправить ? По сути сказать нечего? Я так и думал. Из запоя, после ничьей с последним клубом ЧУ вышел? Чемпионская игра была

    Ты меньше бы минусило меня чмо из всех своих ников ,я бы чаще тебя урода опускал ,а то все время в банах ,нет времени с тобой общатся !

    та ладно, чувак, ты тут кому то про минуса будешь рассказывать имея десяток аккаунтов и минусуя всех неугодных с них
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