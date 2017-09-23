Артем ФРАНКОВ: «Гай, Рыбка, Фред, Срна... Может, что-то подправить?»

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал заявление «Шахтера» и Дарио Срны о положительной допинг-пробе хорвата.

«Итак, заявление Дарио Срны состоялось — позитивная допинг-проба датирована 22 марта, бумаги в клуб пришли из украинской лаборатории 18 сентября, капитан «Шахтера» будет бороться за свое честное имя, а пока приостанавливает выступления (хотя бы потому что иначе он ставит клуб под удар).

Оставляю за кадром все конспирологические версии и задаю ключевые вопросы:

1) почему между забором пробы и официальным объявлением о том, что в ней чего-то нашли, миновало более полугода? Если такова общепринятая практика всех национальных допинг-лабораторий, хотелось бы об этом услышать;

2) обычно в таких случаях предлагают вскрыть пробу «В» и проверить ее — вдруг ошибка, вдруг случайность; поступило ли такое предложение Дарио, какова была его реакция? Или у нас иная процедура?

3) скорее, утверждение — то, что неофициально об этом стало известно гораздо раньше (к примеру, я услышал 11 сентября и, поверьте, я был далеко не первый, кому достался этот слух; Дарио не даст соврать — встретив его в Харькове перед «Наполи», я ничтоже сумняшеся задал вопрос на ту самую тему, разумеется, не получив ответа), думаю, вы легко догадаетесь; впрочем, здесь никакого нарушения со стороны клуба нет — пока не предъявлено, как бы ничего и не случилось;

3а) если 18-го — то почему Дарио уже в Одессу не полетел?

4) это уже к клубу: Гай, Рыбка, Фред, Срна — я понимаю, что у каждого своя оригинальная история (одному жена фуросемид для обильного пи-пи и похудения присоветовала, другому — сборная отличилась, у третьего медик ошибся), но, как сказал бы Марк Твен, «это уже становится однообразным»; более того, подвисает вопрос насчет консерватории, в которой, может быть, что-то подправить?

В любом случае, информации пока крайне недостаточно, и некая пресс-конференция с желательным привлечением допинг-работника просто напрашивается. Будем ждать вспышек памяти или сведений со стороны», — написал Артем Франков в своей конференции.