Артем ФРАНКОВ: «Гай, Рыбка, Фред, Срна... Может, что-то подправить?»

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал заявление «Шахтера» и Дарио Срны о положительной допинг-пробе хорвата.
«Итак, заявление Дарио Срны состоялось — позитивная допинг-проба датирована 22 марта, бумаги в клуб пришли из украинской лаборатории 18 сентября, капитан «Шахтера» будет бороться за свое честное имя, а пока приостанавливает выступления (хотя бы потому что иначе он ставит клуб под удар).
Оставляю за кадром все конспирологические версии и задаю ключевые вопросы:
1) почему между забором пробы и официальным объявлением о том, что в ней чего-то нашли, миновало более полугода? Если такова общепринятая практика всех национальных допинг-лабораторий, хотелось бы об этом услышать;
2) обычно в таких случаях предлагают вскрыть пробу «В» и проверить ее — вдруг ошибка, вдруг случайность; поступило ли такое предложение Дарио, какова была его реакция? Или у нас иная процедура?
3) скорее, утверждение — то, что неофициально об этом стало известно гораздо раньше (к примеру, я услышал 11 сентября и, поверьте, я был далеко не первый, кому достался этот слух; Дарио не даст соврать — встретив его в Харькове перед «Наполи», я ничтоже сумняшеся задал вопрос на ту самую тему, разумеется, не получив ответа), думаю, вы легко догадаетесь; впрочем, здесь никакого нарушения со стороны клуба нет — пока не предъявлено, как бы ничего и не случилось;
3а) если 18-го — то почему Дарио уже в Одессу не полетел?
4) это уже к клубу: Гай, Рыбка, Фред, Срна — я понимаю, что у каждого своя оригинальная история (одному жена фуросемид для обильного пи-пи и похудения присоветовала, другому — сборная отличилась, у третьего медик ошибся), но, как сказал бы Марк Твен, «это уже становится однообразным»; более того, подвисает вопрос насчет консерватории, в которой, может быть, что-то подправить?
В любом случае, информации пока крайне недостаточно, и некая пресс-конференция с желательным привлечением допинг-работника просто напрашивается. Будем ждать вспышек памяти или сведений со стороны», — написал Артем Франков в своей конференции.
Источник — MatchDay
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Всё ДК восьмидесятых - спроси у Блохина!!!
Ганьба!!!!!!!!!!!!!!!!!!
І це факт!!!!!!!!!!!!!
От така "чесна гра" у виконанні ШД!
Всё ДК восьмидесятых - спроси у Блохина!!!
ЛОл что ?)
а может Пюнник в 60-х, или Херенвен в 40-х ?
Всё ДК восьмидесятых - спроси у Блохина!!!
Франков ,Шахов ,Линник ,Несенюк ....Может что то подправить ?
По сути сказать нечего? Я так и думал. Из запоя, после ничьей с последним клубом ЧУ вышел? Чемпионская игра была
Ты меньше бы минусило меня чмо из всех своих ников ,я бы чаще тебя урода опускал ,а то все время в банах ,нет времени с тобой общатся !
WADO 1976, 23.09.2017 12:27 Франков ,Шахов ,Линник ,Несенюк ....Может что то подправить ? По сути сказать нечего? Я так и думал. Из запоя, после ничьей с последним клубом ЧУ вышел? Чемпионская игра была
Ты меньше бы минусило меня чмо из всех своих ников ,я бы чаще тебя урода опускал ,а то все время в банах ,нет времени с тобой общатся !
та ладно, чувак, ты тут кому то про минуса будешь рассказывать имея десяток аккаунтов и минусуя всех неугодных с них
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