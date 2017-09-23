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ГВАРДИОЛА: «Компани возобновил тренировки, Гюндоган избежал травмы»

Наставник «Манчестер Сити» рассказал о кадровой ситуации в команде

  • 23.09.2017 11:38
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ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

На пресс-конференции перед матчем с «Кристал Пэлас» главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил о готовности Компани бороться за победу в шестом туре.

Капитан пропустил четыре последних матча из-за травмы, но восстановил игровую форму и готов бороться за три очка в поединке шестого тура.

Отвечая на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции, Гвардиола сообщил, что почти все игроки готовы принять участие в матче с «Кристал Пэлас».

«Ситуация с травмированными игроками удовлетворительная, - рассказал наставник «горожан». – Винни (Компани) возобновил тренировки с ребятами, а Гюндогану посчастливилось избежать серьёзной травмы, так что посмотрим, кто завтра выступит в основе».

«Горожане» встретятся с «Кристал Пэлас» на «Этихаде», - сейчас противники находятся на противоположных местах турнирной таблицы: подопечные Де Бура (Рой Ходжсон сменил тренера в середине сентября) не забили ни одного мяча в этом сезоне Премьер-лиги.

Однако Гвардиола призвал своих игроков к бдительности и спокойной ровной игре: «Команда, оказавшаяся на последнем месте турнирной таблицы, будет бороться за результат. В Премьер-лиге жёсткая конкуренция. Важно держать высокую планку и избегать травм.

В АПЛ любая команда может выиграить матч. У «Кристал Пэлас» много сильных сторон, в матче с «Бёрнли» они создали много голевых моментов.

Это достойный противник, и мы должны быть осторожны. Игроки должны понимать, что успех не гарантирован. С таким подходом у нас будет больше шансов на победу».

Рулевой «Сити» также отметил позитивное влияние Бенжамена Менди на психологический настрой «горожан»: по оценке тренера, защитник набирает игровую форму и начинает заявлять о себе.

«Менди был травмирован в начале сезона и тренировался меньше, чем другие, но приступил к обязанностям в новом клубе с большим энтузиазмом.

Мы убеждены, что, как и Габриэл Жезус, со временем он будет играть лучше и лучше. Мы рады, что он в команде».

Источник — ФК Манчестер Сити

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