Паулу ФОНСЕКА: «После перерыва ребята подумали, что мы уже победили»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека:

– Хорошая, зрелищная игра – думаю, она понравилась всем, кто ее смотрел. Было очень много голевых моментов, в особенности у нас. К сожалению, не все шансы реализовали. В целом же атакующими действиями команды я удовлетворен. Сегодня менее положительные эпизоды случались в обороне, где мы не всегда справлялись. Считаю эту победу полностью заслуженной, однако я очень недоволен двумя пропущенными мячами, которые были совсем необязательны.

– Ожидали ли вы от хозяев поля именно такой игры? Почему после перерыва «Шахтер» не сохранил счет, не развил его, а дал сопернику шанс возродить интригу?

– Мы и ждали сложного матча, поскольку знаем качества «Звезды». Думаю, моя команда немного расслабилась в определенный момент, ведя в счете. Возможно, после перерыва ребята подумали, что мы уже победили, – это привело к невнимательности в некоторых оборонительных действиях.

– Насколько существенна потеря Дарио Срны? Она повлияет на ваши ресурсы и игровые связи, в частности в поединках Лиги чемпионов?

– Дарио – очень опытный футболист. Он уникален. Прежде всего, это наш лидер и капитан. Разумеется, нам будет его не хватать. В то же время могу с уверенностью сказать, что полностью доверяю Бутко. Богдан хорошо себя показывал ранее, и сегодня он провел отличный матч. Да, сейчас предстоит играть без Дарио. Однако мы доверяем абсолютно всем исполнителям и будем готовиться к следующим поединкам с максимальным вниманием и концентрацией.