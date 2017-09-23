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Фонсека взял на матч с Зиркой 18 футболистов

Донецкая команда проведет встречу с кропивницким клубом

  • 23.09.2017 10:52
  • 425 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

До начала матча 10-го тура Премьер-лиги Украины «Звезда» – «Шахтер» остается несколько часов. На встречу со «Звездой» «горняки» отправились не за сутки, как обычно, а непосредственно в день игры в Кропивницком. Приземлившись, команда направится сразу на стадион.

Готовимся к сложному матчу, – говорит полузащитник «оранжево-черных» Алан Патрик. – «Звезда», как и любая другая команда чемпионата, будет действовать против нас самоотверженно. В течение недели разбирали соперника, Паулу Фонсека указывал нам на сильные и слабые стороны «Звезды». Мы знаем, насколько важна для «Шахтера» каждая победа, поэтому будем стремиться завоевать три очка

В список тех, кто сегодня может выйти на поле, главный тренер включил 18 футболистов:

вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко;

защитники: Богдан Бутко, Исмаили, Марсио Азеведо, Иван Ордец, Ярослав Ракицкий, Давид Хочолава;

полузащитники: Александр Пихаленок, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Иван Петряк;

нападающие: Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.

Стартовый свисток матча «Звезда» – «Шахтер» прозвучит в 14:00. Чемпион Украины сегодня сыграет в белом, выездном комплекте формы, хозяева – в желто-красном. Прямую телетрансляцию смотрите на канале «Футбол 2».

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    LembergWestUkraine
      LembergWestUkraine, 23.09.2017 11:30
    0
    Фонсека взял на матч с Зиркой 18 футболистов


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    Перед тим всі разом взяли і нажрались допінг - таблеток....
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    Ruslan0927
      Ruslan0927, 23.09.2017 12:02
    +1
    LembergWestUkraine, 23.09.2017 11:30
    Фонсека взял на матч с Зиркой 18 футболистов===============================================
    Перед тим всі разом взяли і нажрались допінг - таблеток....
    Так треба ж капітана підтримати
    Ссылка
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