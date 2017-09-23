Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Интересуюсь мнением немецких СМИ»

Вингер дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко рассказал об особенностях выступления в немецком клубе.
— На игры добираетесь самолетом?
— Не только. Можем и на поезде поехать. В Гамбург вот летели, а назад вообще возвращались автобусом, поскольку аэропорт в Дортмунде работает только до 10-ти вечера.
— Ты не раз говорил, что готов проводить по два матча в неделю, но в Германии интенсивность игры, наверное, выше. Сил хватает?
— По части физического состояния у меня к себе нет никаких вопросов. Чувствую себя хорошо, и это меня радует.
— Знаю, что ты всегда анализировал свою игру с помощью цифровых выкладок. Как с этим в Дортмунде?
— Все на самом высоком уровне. У нас в телефоне есть своя группа, и туда через полчаса после окончания матча сбрасывают всю аналитическую информацию. Пробег, ускорения, рывки, наши ТТД, показатели соперника и так далее. Кроме того, стараюсь интересоваться, как оценивают мои действия немецкие СМИ. Внимательно читаю разборы своей игры и на вашем сайте.
Евгений ГРЕСЬ
Источник — zbirna.com
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