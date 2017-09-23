Назарий РУСИН: «Хет-трик? Я хотел сделать покер!»

Нападающий «Динамо» U-21 Назарий Русин в матче с «Вересом» (9:0) вышел на замену во втором тайме и отметился двумя забитыми мячами.

После игры он поделился своими впечатлениями:

- Мы одинаково настраиваемся на все игры. Хорошо, что сегодня получилось выиграть со счетом 9:0. «Верес» - нормальная команда, старается, но «Динамо» есть «Динамо». Мы здорово играли, контролировали мяч, делали хорошие подачи с флангов и забили много мячей. Все сыграли очень хорошо. Когда выходил на замену, передо мной стояла одна задача - забивать голы, больше играть на атаку и обострять ситуацию у ворот соперника. Хет-трик? Я хотел за тайм сделать покер, забить побольше, но получилось два мяча – тоже неплохо.