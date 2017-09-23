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Віктор ВАЦКО: «Даріо, виграй свій найголовніший матч життя!»

Відомий коментатор поділився думками щодо ситуації з гравцем «Шахтаря»

  • 23.09.2017 10:30
  • 1053 просмотров
  • 8 комментария
Метки
instagram.com/v.vatsko. Виктор Вацко и Дарио Срна
© instagram.com/v.vatsko. Виктор Вацко и Дарио Срна

Відомий український коментатор Віктор Вацко висловився щодо скандалу з капітаном «Шахтаря» Даріо Срной, якого звинуватили у вживанні допінгу.

«Звинувачення у вживання допінга — штука делікатна. Хосепа Гвардьолу, на той момент гравця «Брешиї» у 2001 році було дискваліфіковано за нандролон. Пеп подав апеляцію, стверджуючи, що нічого не приймав. 8 років він судився з італійською футбольною федерацією, щоби відстояти свої честь та ім'я. Він не здався, навіть завершивши кар'єру гравця. І виграв справу! Хоча на той момент уже був головним тренером «Барселони». 8 років!!!

Те, що говорять і пишуть, особливо ті, хто не в темі, хто далекі від ситуації — не має жодного значення. Головне — бути чесним перед собою! @darijosrna виграй цю боротьбу! Виграй свій найголовніший матч життя!», — написав Вацко.

Источник — Instagram

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Комментарии
    Юра Бойко
      Юра Бойко, 23.09.2017 10:42
    +11
    Новая тема на крот.тв - главный матч жизни срны. Еще фильм с таким названием в честь этого снимите. Половина которого будет состоять из интервью ахмета о том, какой шахтер могучий клюб,как он любит бамбас и его жителей.
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    LembergWestUkraine
      LembergWestUkraine, 23.09.2017 10:45
    +6
    Продажна львівська шкурка - Вацко, підлизує хазяєвам за кусок гнилого хліба!
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    comentraktor
      comentraktor, 23.09.2017 10:47
    -2
    звание "могучий клюб" у нас занято давно, так что лезь обратно за отрезное кольцо...
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    Miro Run
    online
      Miro Run, 23.09.2017 10:47
    +6
    ех Вацьков-навіть санітар з психушки може визначити психічну не врівноваженість Срни, практично на протязі всієї футкар*єри в нашому футболі,але чи це хронічне чи від стимулятора -?що цікаво що в матчах за збірну Хорватії він значно спокійніший і без пантонімних хохм ,чомусь
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    уух
    online
      уух, 23.09.2017 10:50
    +3
    Виктор Вацко:"Олексій, виграй свій найголовніший матч життя!"
    Виктор Вацко:"Олександр, виграй свій найголовніший матч життя!"
    Виктор Вацко:"Фредеріко, виграй свій найголовніший матч життя!"
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    LembergWestUkraine
      LembergWestUkraine, 23.09.2017 10:51
    +6
    Вацко - типовий запроданець, як Ганка Герман! Який пішов працювати за кусок гнилого хліба на сєпарів, які підтримують агресора і вбивають з ним українців!

    Ганьба Вацку! Продав душу Вітька за копійки..............
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    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 23.09.2017 11:08
    +1
    саме так. судячи із симуляцій на полі та ударів із під тишка "шляхетності та порядності" йому не займати. зрешту, як і усьому керівництву кротів......
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    Dima Any
      Dima Any, 23.09.2017 11:09
    0
    Ото лизнув! А чому ніхто не говорить який саме припарат знайшли ???
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