Віктор ВАЦКО: «Даріо, виграй свій найголовніший матч життя!»

Відомий український коментатор Віктор Вацко висловився щодо скандалу з капітаном «Шахтаря» Даріо Срной, якого звинуватили у вживанні допінгу.

«Звинувачення у вживання допінга — штука делікатна. Хосепа Гвардьолу, на той момент гравця «Брешиї» у 2001 році було дискваліфіковано за нандролон. Пеп подав апеляцію, стверджуючи, що нічого не приймав. 8 років він судився з італійською футбольною федерацією, щоби відстояти свої честь та ім'я. Він не здався, навіть завершивши кар'єру гравця. І виграв справу! Хоча на той момент уже був головним тренером «Барселони». 8 років!!!

Те, що говорять і пишуть, особливо ті, хто не в темі, хто далекі від ситуації — не має жодного значення. Головне — бути чесним перед собою! @darijosrna виграй цю боротьбу! Виграй свій найголовніший матч життя!», — написав Вацко.