Андрей ШЕВЧЕНКО: «Позиция форварда — самая слабая в сборной Украины»

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал список игроков, которых он вызвал на матчи отбора на ЧМ-2018 против Косова и Хорватии.

— Пока мы остановили свой выбор на 23-х футболистах но это, думаю, не окончательный список. В резерве находятся три исполнителя, один из них точно приедет в команду. А может, и два.

По Шахову — нехорошая информация

На этот раз мы решили не вызывать Евгения Шахова и Владлена Юрченко. Думаю, будет лучше, если они проведут лишнее время в клубах, где в последнее время играют нечасто. Шахов в недавнем кубковом матче забил, но по нему у нас не самая положительная информация — в двух поединках чемпионата он не попадал в заявку, тренер, возможно, временно перестал ему доверять.

Зинченко может сыграть за молодежку

Нет игровой практики у Александра Зинченко, но это будущее нашей сборной. Парень находится в основной обойме такого клуба, как Манчестер Сити, а нам хорошо известно, как там щепетильно относятся к кадрам. Его не продали, не отпустили в аренду, в нем видят потенциал. Мы тоже его видим и всячески его поддерживаем. Хотим, чтобы Саша потренировался в национальной команде, а затем, возможно, он сыграет за молодежку. Не в последнюю очередь по этой причине я его и вызвал, в отличие от других ребят, которые тоже не играют.

Кучер и Буяльский хорошо себя проявили

Три последних поединка за свою новую команду на хорошем уровне отыграл Александр Кучер — наш опытный защитник. Тут дело даже не в травме Сергея Кривцова, а для нас это потеря, — центральный защитник турецкого Кайсериспора может конкурировать с любым коллегой по амплуа. У нас достаточно информации по Кучеру, и она положительная. Хорошо выглядит в Динамо полузащитник Виталий Буяльский, который становится одним из лидеров своей команды, забивает важные мячи. Возможности этого исполнителя нам тоже хорошо известны, он уже приезжал в сборную, мы с ним знакомы.

Пердута стабильно играет за Ворсклу

У нас может быть одно новое имя — это правый защитник Ворсклы Игорь Пердута, который показывает стабильную игру в команде, неплохо начавшей этот чемпионат. В последние годы в интересах коллектива он действовал не на своей позиции, на левом фланге защиты, но в этом сезоне вернулся на свое место. Мы еще посмотрим его в ближайшем матче, в котором полтавчане сыграют с Зарей. Не забывайте, что есть позиции, на которых у нас очень хорошая конкуренция, а есть такие, где ее не хватает. Забирать много игроков у молодежки мы тоже не можем.

С нападающими у нас проблема

Почему в основном списке только один нападающий? У нас нет особого выбора форвардов. На данный момент эта позиция — самая слабая. Нет таких атакующих исполнителей, которые постоянно пребывают на ведущих ролях в ведущих клубах, играют в сильных командах в сильных чемпионатах. Нападающие сейчас вообще забивают мало! Посмотрим еще за Артемом Бесединым, будет ли он играть в предстоящих матчах Динамо — в чемпионате Украины и Лиге Европы.

На повестке дня — матч с Косовом

Вот так пока выглядит наш кадровый потенциал. Мы знаем, что много наших футболистов находится под угрозой дисквалификации, имея по одному горчичнику. Но беречь их, поверьте, не собираемся. Для нас на повестке дня самый важный вопрос — матч с Косовом. Нужно выиграть этот поединок, а уже потом готовиться к следующему, против сборной Хорватии…

Евгений ГРЕСЬ