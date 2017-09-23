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Филипп БУДКОВСКИЙ: «Мне обещали шанс в Шахтере»

Но после смены главного тренера донецкого клуба украинский форвард свой шанс так и не получил

  • 23.09.2017 09:54
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ФК Кортрейк. Филипп Будковский
© ФК Кортрейк. Филипп Будковский

Нападающий «Кортрейка» Филипп Будковский, права на которого принадлежат «Шахтеру», заявил о своем желании стать игроком бельгийского клуба на постоянной основе. В прошлом сезоне футболист выступал за «Анжи».

- Последние семь лет я на правах аренды провожу в разных командах, - цитирует Voetbalbelgie.be Будковского. - За это время я сыграл за юношеские и молодежную сборные Украины, провел 6 матчей за главную команду страны. После хорошего сезона в «Заре» мне пообещали, что я получу шанс в «Шахтере», но там сменился главный тренер, шанса я так и не получил.

Я бы с удовольствием остался в «Кортрейке». Все будет зависеть от моих показателей, которые я должен продемонстрировать за отведенное мне время. Поэтому мне хочется начать забивать как можно скорее.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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