ЯРМОЛЕНКО: «В Боруссии было больше выходных, чем за полгода в Динамо»

Украинский вингер дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко рассказал о своей адаптации в немецком клубе.

— Андрей, как в Дортмунде проходит восстановительный день после официального матча?

— В общем-то, ничего нового — все как обычно. У тех, кто играл, — своя программа, у остальных — тренировка. Первая группа работает, в основном, в тренажерном зале, потом массаж, процедуры и так далее. В принципе, все, как и в Динамо, где условия для восстановления тоже на солидном уровне. Правда, после игры в Гамбурге у нас был выходной, собрались на базе только в пятницу вечером. На предыгровое занятие.

— Выходной в режиме двух матчей в неделю? За два дня до поединка?

— Для меня самого это немножко непривычно, но тут такое уже не первый раз. Скажу больше: за две недели в Боруссии у меня было больше выходных, чем за полгода в Динамо (улыбается).

— Индивидуальные задания не выдают?

— Нет, но самостоятельно я поработал. На базу не ездил, сходил в отеле в фитнес-зал, покрутил педали велосипеда, сделал стретчинг. Для меня это пока в диковинку — ничего не делать за два дня до матча. Но здесь, как я уже говорил, все построено на профессионализме. Выходной дают для того, чтобы люди провели время с семьями, но каждый знает, как это сделать с пользой. Восстановлению своего организма после поединков тут уделяют не меньше, а то и больше времени, нежели самим тренировкам. В этом главное отличие.

Евгений ГРЕСЬ