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ЯРМОЛЕНКО: «В Боруссии было больше выходных, чем за полгода в Динамо»

Украинский футболист прокомментировал особенности тренировок в немецком клубе

  • 23.09.2017 09:52
  • 3167 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Андрей Ярмоленко
© Getty Images. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко рассказал о своей адаптации в немецком клубе.

— Андрей, как в Дортмунде проходит восстановительный день после официального матча?
— В общем-то, ничего нового — все как обычно. У тех, кто играл, — своя программа, у остальных — тренировка. Первая группа работает, в основном, в тренажерном зале, потом массаж, процедуры и так далее. В принципе, все, как и в Динамо, где условия для восстановления тоже на солидном уровне. Правда, после игры в Гамбурге у нас был выходной, собрались на базе только в пятницу вечером. На предыгровое занятие.

— Выходной в режиме двух матчей в неделю? За два дня до поединка?
— Для меня самого это немножко непривычно, но тут такое уже не первый раз. Скажу больше: за две недели в Боруссии у меня было больше выходных, чем за полгода в Динамо (улыбается).

— Индивидуальные задания не выдают?
— Нет, но самостоятельно я поработал. На базу не ездил, сходил в отеле в фитнес-зал, покрутил педали велосипеда, сделал стретчинг. Для меня это пока в диковинку — ничего не делать за два дня до матча. Но здесь, как я уже говорил, все построено на профессионализме. Выходной дают для того, чтобы люди провели время с семьями, но каждый знает, как это сделать с пользой. Восстановлению своего организма после поединков тут уделяют не меньше, а то и больше времени, нежели самим тренировкам. В этом главное отличие.

Евгений ГРЕСЬ

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    антиМордва
      антиМордва, 23.09.2017 10:08
    +10
    Наші "спеціалісти" досі в кам'яному віці. Треба їх направляти на навчання до Європи. Толку з того, що на курсах тренерів при ФФУ старі маразматики готують свої більш молоді копії
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    lenares83
      lenares83, 23.09.2017 10:27
    0
    Да реабилитация там на Уровне, а что такое стрепчинг или как там он сказал, кто знает,что это
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    grandfocus
      grandfocus, 23.09.2017 10:37
    +1
    lenares83, 23.09.2017 10:27
    Да реабилитация там на Уровне, а что такое стрепчинг или как там он сказал, кто знает,что это
    растянулся,размялся...
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    pulse240
    pulse240, 23.09.2017 10:48
    +2
    Насчёт больше времени уделяют восстановлению, ну это логично. У немцев больше матчей в сезоне и сами эти матчи проходят в более интенсивном темпе.
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