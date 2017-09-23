ДЕНИСОВ: «Никогда не поверю, что Срна принимал запрещенный препарат»

Директор каналов «Футбол 1»/«Футбол 2» Александр Денисов прокомментировал информацию об употреблении допинга капитаном «Шахтера» Дарио Срной.

«Я никогда не поверю в обвинения, что Дарио намерено принял запрещённый препарат. Вне зависимости от клубных пристрастий, все те, кто знают Дарио лично, вам подтвердят, он профессионал, каких мало. Дисциплина, режим, а главное – само отношение к футболу, делу всей его жизни, для Дарио всегда было на запредельно высоком уровне. Поэтому он стал легендой для болельщиков Шахтёра, поэтому, в крупнокалиберно-звездной сборной Хорватии, именно ему доверяли капитанскую повязку. И после всего этого, представить, что Дарио, с его возведённым в культ чувством ответственности, принимает запрещённые препараты, ставя на кон свою репутацию – это полный бред!

Без сомнений, Дарио будет бороться и уже сейчас понятно, что это будет его самый главный матч в жизни, матч чести!

Дарио, обычно, заканчивая телефонный разговор, ты всегда говорил мне одни и те же слова... Сегодня моя очередь их повторить, но уже тебе – держись, Друг!», — написал Денисов.