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ДЕНИСОВ: «Никогда не поверю, что Срна принимал запрещенный препарат»

Глава каналов «Футбол 1»/«Футбол 2» поделился мнением о ситуации с капитаном «Шахтера»

  • 23.09.2017 09:39
  • 1473 просмотров
  • 24 комментария
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mediananny.com, Александр Денисов
© mediananny.com, Александр Денисов

Директор каналов «Футбол 1»/«Футбол 2» Александр Денисов прокомментировал информацию об употреблении допинга капитаном «Шахтера» Дарио Срной.

«Я никогда не поверю в обвинения, что Дарио намерено принял запрещённый препарат. Вне зависимости от клубных пристрастий, все те, кто знают Дарио лично, вам подтвердят, он профессионал, каких мало. Дисциплина, режим, а главное – само отношение к футболу, делу всей его жизни, для Дарио всегда было на запредельно высоком уровне. Поэтому он стал легендой для болельщиков Шахтёра, поэтому, в крупнокалиберно-звездной сборной Хорватии, именно ему доверяли капитанскую повязку. И после всего этого, представить, что Дарио, с его возведённым в культ чувством ответственности, принимает запрещённые препараты, ставя на кон свою репутацию – это полный бред!

Без сомнений, Дарио будет бороться и уже сейчас понятно, что это будет его самый главный матч в жизни, матч чести!

Дарио, обычно, заканчивая телефонный разговор, ты всегда говорил мне одни и те же слова... Сегодня моя очередь их повторить, но уже тебе – держись, Друг!», — написал Денисов.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    Валерій Заремба
    online
      Валерій Заремба, 23.09.2017 10:47
    +5
    "Ходить дурачок по лесу
    Ищет дурачок глупее себя"
    ....
    "и на все вопрос отвечал:
    -всегда живой"
    Гражданская оборона
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    Мирослав Пецух
      Мирослав Пецух, 23.09.2017 10:59
    +3
    Если бы запрещенный препарат принимал кто то из Д.Киев,посмотрели бы какая улыбка была быуахметовской шестерки денисова.Он бы из штанов выпрыгивал,доказывал бы то,чего не было.Пускай денисов сам посмотрит сколько в шахтере поймали горе футболистов на наркотиках,и я думаю что это еще не все.бог есть на свете, и вскоре все станет на свои места.А шахтер как был середнячком ,так и останется.Всем привет!!!
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    alextatsenko
    online
      alextatsenko, 23.09.2017 11:09
    0
    Сегодня моя очередь слова повторить, и Я тебе скажу –"Крепись, Пид....ор! Ещё будет!"
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    Юрий Шевченко
    online
      Юрий Шевченко, 23.09.2017 11:12
    0
    Я не думаю, що когось, крім де-якогось десятка кротопідлабузників, Цікавить думка Дпенісова.
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