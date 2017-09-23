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Карло АНЧЕЛОТТИ: «В Париже мы должны показать другую игру»

Наставник «Баварии» прокомментировал ничью с «Вольфсбургом» (2:2)

  • 23.09.2017 09:28
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ФК Бавария. Карло Анчелотти
© ФК Бавария. Карло Анчелотти

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал ничью с «Вольфсбургом» (2:2) в матче 6 тура Бундеслиги.

«Мы играли не так, как хотели. Мы были медленны, никакой интенсивности, недостаточно компактны. Мы не контролировали игру так, как обычно. Поэтому матч закончился так, как закончился. Свен допустил ошибку, но итоговый результат таков из-за недостаточно хорошей игры всей команды. В Париже мы должны показать другую игру», — отметил Анчелотти.

Источник — ФК Бавария

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