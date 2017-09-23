Карло АНЧЕЛОТТИ: «В Париже мы должны показать другую игру»

Ага,заплатит. Так как Коломойский Рамосу и прочим.

Извиняюсь, где-то в затерянной команде на ближнем Востоке, куда хороших тренеров не приглашают......

Вообще-то эта "затерянная" команда закончила прошлый чемпионат на втором месте, а сейча...

ТОЛЬКО ОДИН НАПАДНИК?? Все - сушите весла. Судя по заголовку количество нападающих решает.. Вот ...

https://www.youtube.com/watch?v=4mEdO5b0iBoНадеюсь этого певца мы больше никогда не увидим и не у...

Я вообще не видел человека порядочней чем Срна! Вся его жизнь в украинском футболе это пример вел...