Сергей РЕБРОВ: «Суркисы всегда пытаются сделать максимум для Динамо»

Наставник «Аль-Ахли» Сергей Ребров рассказал, что благодарен братьям Суркисам.

«С Игорем Суркисом можно говорить обо всем. Они с братом живут футболом, живут киевским «Динамо». Я благодарен им, что они столько лет руководят клубом и всю душу отдают «Динамо». Какие бы ни были времена и перемены в стране, они всегда пытаются сделать максимум для клуба.

Есть хотя бы один президент крупного футбольного клуба, у которого чистейшая репутация? Репутацию делают те же журналисты. Я много лет общался с братьями Суркисами, поэтому мне безразлична репутация, которую создают извне, так как я их знаю изнутри, и у меня свое мнение», – сказал Ребров.