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Сергей РЕБРОВ: «Суркисы всегда пытаются сделать максимум для Динамо»

Главный тренер «Аль-Ахли» рассказал, что благодарен руководству столичного клуба

  • 22.09.2017 23:05
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Getty Images. Сергей Ребров
© Getty Images. Сергей Ребров
Наставник «Аль-Ахли» Сергей Ребров рассказал, что благодарен братьям Суркисам.
 
«С Игорем Суркисом можно говорить обо всем. Они с братом живут футболом, живут киевским «Динамо». Я благодарен им, что они столько лет руководят клубом и всю душу отдают «Динамо». Какие бы ни были времена и перемены в стране, они всегда пытаются сделать максимум для клуба.
 
Есть хотя бы один президент крупного футбольного клуба, у которого чистейшая репутация? Репутацию делают те же журналисты. Я много лет общался с братьями Суркисами, поэтому мне безразлична репутация, которую создают извне, так как я их знаю изнутри, и у меня свое мнение», – сказал Ребров.

Источник — #FootballHub

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