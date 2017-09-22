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Андрей САНИН: «Виденье Бабича совпало с нашей стратегией развития»

Вице-президент «Мариуполя» прокомментировал назначение нового наставника

  • 22.09.2017 22:49
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ФК Шахтер. Андрей Санин
© ФК Шахтер. Андрей Санин
Вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин прокомментировал назначение Александра Бабича на пост главного тренера. 
 
«Это обоюдное решение. Когда мы с Александром Севидовым обсуждали стратегию развития клуба в средней и долгосрочной перспективе, то не нашли точек соприкосновения в некоторых принципиальных для нас вопросах. Поэтому Севидов и его штаб приняли решение продолжить карьеру вне пределов нашего клуба. Мы это решение поддержали, так как для нас важны элементы стратегия развития «Мариуполя». И сейчас команда начинает работать с новым тренерским штабом во главе с молодым и перспективным специалистом.
 
Мы смотрели, прежде всего, на потенциал, который имеет специалист. Ведь с той инфраструктурой, с теми игроками, которые есть у нашего клуба, тренеры могут раскрыть свой истинный потенциал. Надеемся, что у Бабича это получится. Кроме того, виденье Александра Александровича совпало с нашей стратегией развития. Потому он и принял бразды правления», – сказал Санин.

Источник — ФК Мариуполь

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